Секреты сильного характера

Не все люди наделены качествами лидера, некоторым сложно вступать в контакт с внешним миром. WomanHit.ru расскажет, какие особенности личности можно развить и стать успешным

Личность человека начинает свое формирование в очень раннем возрасте. По большей части, человека формирует не столько внутренние, сколько внешние факторы. То, как с ним обращаются родители, родственники, друзья и т. д. У маленького ребенка еще нет собственной модели поведения, поэтому он заимствует ее у окружающих его людей. Процесс принятия собственной личности, отдельной от других, происходит примерно до совершеннолетия. К этому возрасту человек обычно уже знает, кто он и на что способен.

После окончательного становления характера довольно сложно что-то в себе изменить, ведь эта форма поведения формировалась годами.

Различие черт характера

Очень часто люди серьезно размышляют о своем характере: что им мешает в жизни, а что, наоборот, приводит к успеху. Если вы не можете определиться, что именно тормозит вас на жизненном пути, а какие черты и особенности вы хотели бы приобрести, запишите их все в столбик, предварительно поделив лист на две колонки — сильные и слабые стороны.

Давайте посмотрим, какие черты можно отнести к сильным, а какие — к слабым.

Сильные

Стремление к своей цели

Каждый человек ставит перед собой цели, по большей части, конечно, реальные. Для кого-то важен карьерный рост, для другого — материальное благополучие, а другой может стремиться получить как можно больше знаний из разных областей. Однако не все приходят к успеху. Людям не всегда хватает запала, чтобы дойти до конца, и порой цель так и остается недостигнутой. Если вы знаете, что целеустремленность — ваша отличительная черта, можете быть уверены в успехе.

Настойчивость

Этот пункт вытекает из предыдущего. Когда человек идет к цели, он должен быть последователен и настойчив. Только упорные люди превращают свою мечту в реальность, какой бы недостижимой эта мечта ни казалась.

Воля

Это качество необходимо в ситуациях, когда человек начинает какое-то дело и ему нужно дойти до конца. Особенно важно это качество в ситуации, когда вам нужно справиться с вредными привычками.

Организованность

Не всегда просто подчинить свой день графику. В нашей жизни множество нюансов, которые отвлекают от важных дел — не важно, на работе или дома. Но не переживайте, такое качество, как организованность, можно развить. Купите планнер, где будете расписывать день по часам. Через какое-то время вам уже не понадобятся вспомогательные средства, и вы сами сможете прекрасно планировать свой день или даже неделю.

Ответственность

Очень важное качество. Без него трудно направить жизнь в правильное русло: создать семью либо получить работу. Как правило, это качество прививают родители в детстве. Однако его тоже можно развить во взрослом возрасте.

Общительность

Для жизни в обществе важно развивать в себе коммуникабельность. Ведь жизнь среди людей подразумевает конфликтные ситуации, налаживание контактов и многие другие социальные процессы.

Мы привели основные качества, присущие человеку с сильным характером. Теперь давайте посмотрим, что же относится к слабым чертам.

Слабые

Пессимистичность

Люди, настроенные негативно, редко достигают успеха. Они видят окружающий их мир серым и унылым. Им не хочется ни к чему стремиться, ведь, по их мнению, все это бессмысленно. Попытайтесь не так серьезно относиться к жизни, расслабьтесь и подумайте, что не все так плохо, как вам кажется.

Излишняя эмоциональность

Довольно сложно налаживать деловые и личные отношения, если вы постоянно на всех кричите и резко высказываете недовольство. Если в вас накопилась злость и разочарование, не спешите выплескивать ее на окружающих, особенно на родных. Этим вы только испортите отношения.

Зависть

Одно из самых разрушительных состояний — зависть. Мало того, что она рушит связи, но и приводит к серьезным болезням. Сосед купил еще одну квартиру — наворовал. Подруга встречается с симпатичным обеспеченным мужчиной — она с ним из-за денег, и таких примеров еще очень много. Искорените в себе это чувство, направьте энергию, с которой вы завидуете, в мирное и продуктивное русло.

Как развить в себе сильные качества

Как мы уже говорили, довольно трудно изменить человека во взрослом возрасте. Однако если он сам хочет изменений, то все в его руках. Вспомните, в какой ситуации проявлялось то или иное качество. Проанализируйте, что у вас получилось в столбиках и какие изменения необходимы лично вам.

Будьте милосердны

Если вы хотите стать сильным человеком, поймите, что нельзя добиваться своих целей за счет несчастий других. Сильный человек всегда поможет тому, кто нуждается в его помощи.

Опирайтесь на факты

Не давайте эмоциям взять над вами верх, сильные люди опираются всегда только на факты, строят в уме конкретные действия. Только сохраняя холодный ум, можно чего-то достичь и избежать неприятностей.

Будьте смелее

Рискуйте, но и знайте границы. Без этого вы не сможете понять, на что способны. Только познав себя и поверив в свои силы, можно достичь реальных результатов.

Не идите слепо за другими

Бывает, что, принимая важное решение, вы уже сделали свой выбор, но все же советуетесь с важными для вас людьми. Вы должны понимать, что другие люди принимают решения, исходя их своего опыта, а вам нужно проложить собственную дорогу.

Конечно, нельзя сказать, что, обзаведясь сильными качествами, вы мигом решите все свои проблемы. Однако они в значительной степени помогут вам достичь гораздо большего и в личной, и в профессиональной жизни.