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Реклама про мужчин возмутила Сеть 

Рамблер 20 минут назад
Известный бренд аксессуаров для бритья Gillette выпустил новую рекламную кампанию с позитивным посылом. Но такую реакцию аудитории авторы вряд ли бы смогли предсказать.
Новая рекламная кампания выступает против харассмента и агрессивного поведения мужчин.
Видео представляет собой нарезку эпизодов из различных жизненных ситуаций: кадры судебных заседаний сменяют сцены драк, массовой травли и домогательств.
Неужели ничего лучше для мужчины нет?
— такой вопрос задают авторы, делая небольшой отсыл к предыдущему слогану.
Нельзя больше прятаться! Это уже слишком затянулось. Мы не можем смеяться над этим или прикрываться устаревшими оправданиями. Что-то изменилось и пути назад нет. Мы верим в лучшее в мужчинах,
— говорит голос за кадром.
Дальше в видео идут эпизоды, которые показывают положительные изменения в людях.
И наконец ролик заканчивается фразой:
Сегодняшние мальчики уже завтра станут настоящими мужчинами.
Несмотря на благой посыл, ролик набрал больше дизлайков, нежели одобрения. Видео опубликовано на официальном канале 13 января. За это время ролик набрал уже более трех миллионов просмотров. Пользователи поставили 53 тысячи лайков и 289 тысяч дизлайков.
Женский форум
Психология , Видео
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