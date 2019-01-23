Ученые узнали, почему женщины становятся секс-работницами

Бытует мнение, что женщины становятся проститутками из-за серьезных жизненных трудностей, которые лишают их другого заработка. Однако ученые из Университета Пердью, США, не стали довольствоваться догадками и провели социальный эксперимент, в ходе которого выяснили, по каким еще причинам прекрасные дамы посвящают себя древнейшей профессии.

Результаты исследования сильно вас удивят, ведь, как оказалось, женщины начинают торговать своим телом далеко не из-за несчастной судьбы.

Эта сфера услуг овеяна множеством тайн и мифов. Например, один из них гласит, что все проститутки — жертвы несчастной судьбы и в этот бизнес попали от безысходности.

Доктор социальной психологии Джастин Лемилье попытался выяснить, почему это происходит на самом деле. Для этого он провел исследование с участием 200 секс-работниц, которые раскрыли ему истинные причины занятия проституцией.

Выяснилось, что многие из этих девушек решили стать проститутками добровольно. Эта профессия показалась им интересной и прибыльной. Проработав в этой сфере какое-то время и успев оценить все плюсы и минусы, они признаются, что не жалеют о своем выборе.

Стоит отметить, что исследование проводилось в Швейцарии, где проституция абсолютно легальна. По мнению доктора Лемилье, в странах, где этот бизнес запрещен, результаты опроса могли бы быть другими.

В своем отчете Лемилье поделился такими данными:

средний возраст проституток — 32,1 года ;

; средний возраст, когда девушки начинали заниматься проституцией, — 23,1 ;

; сколько дней в неделю в средней работают проститутки — 4,3 дня ;

; среднее число клиентов в неделю — 13,5 ;

; средняя еженедельная зарплата — 1305 долларов (87,5 тыс. рублей).

В ходе исследования также выяснилось, что 25,4% девушек работают на улицах, остальные — в специальных салонах и борделях. Среди 200 опрошенных больше половины (55,4%) заявили, что хотели бы сменить вид деятельности, но ввиду определенных жизненных обстоятельств пока не могут этого сделать.

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Что касается причин выбора этой профессии, женщины ответили следующее:

37,3% выбрали эту работу сознательно и полностью ею довольны;

28,5% не смогли найти другие способы заработка;

26,4% таким образом поддерживают семейный бюджет;

24,4% начали торговать телом, чтобы расплатиться с долгами;

22,3% работают, чтобы купить наркотики;

8,3% собирают деньги на обучение;

5,7% финансово помогают партнеру;

1,6% к проституции привлекли третьи лица.

Своим исследованием доктор Лемилье хотел показать, что в большинстве случаев насильственное принуждение девушек к занятиям проституцией — всего лишь миф. На самом деле эту профессию многие женщины выбирают сами, и жалеть или осуждать их за этот выбор не стоит.