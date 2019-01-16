Как планирование способно повысить вашу эффективность

Трудно представить руководителя без личной записной книжки, в которой расписаны все задачи, планы и поручения. Однако многие все же пренебрегают таким способом самоорганизации, и очень зря…

Ежедневники были актуальны сто лет назад и продолжают оставаться востребованными в век мобильных приложений. Даже самые выдающиеся умы, способные похвастаться первоклассной памятью, все равно каждый год заводят новый органайзер, куда записывают все свои цели и задачи.