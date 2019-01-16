Трудно представить руководителя без личной записной книжки, в которой расписаны все задачи, планы и поручения. Однако многие все же пренебрегают таким способом самоорганизации, и очень зря…
Ежедневники были актуальны сто лет назад и продолжают оставаться востребованными в век мобильных приложений. Даже самые выдающиеся умы, способные похвастаться первоклассной памятью, все равно каждый год заводят новый органайзер, куда записывают все свои цели и задачи.
Если и вы хотите добиться высоких личных результатов в работе, первое что вы должны сделать, — это рационально распределить и контролировать свое время. Изложив весь план действий на год, месяц или день на бумаге, вы быстро ощутите всю силу слова «успеть». Редакция WMJ.ru подготовила для вас десять весомых аргументов, почему важно и нужно вести ежедневник, будьте вы бизнес-леди или домохозяйка, воспитывающая троих детей.
- Конкретная постановка цели способствует ее скорейшему достижению. А четко изложенные задачи и их точно сформулированный алгоритм в письменном виде приводят к наилучшему конечному результату. Другими словами, вы наконец перестанете просто плыть по течению, а начнете действовать, видя перед глазами свой четкий план.
- Часто мы испытываем страх что-то забыть. На работе потерянная мысль может стоить очень дорого. Поэтому нужно просто избавить мозг от ненужной информации, составив список дел, которые вам предстоит сегодня сделать.
- Если у вас плохо с самодисциплиной, то ежедневник также может помочь с воспитанием воли. Написано собственной рукой «Пробежка в 8:00» — будь любезна выполнить.
- Развитие аналитического мышления и повышение уровня осознанности также заслуга вашего личного органайзера. Комментарии, анализ итогов, пересмотр важности пунктов, изучение ошибок и вычленение продуктивных методов скажутся на составлении будущих планов с более удачным КПД.
- Улучшение навыков письма и речи. Человек с хорошими коммуникативными способностями всегда воспринимается социумом на порядок выше, чем тот, что не способен изъясняться красиво и лаконично.
- Сохранение идей и возможность использовать прошлый опыт. Вот зачем Леонардо да Винчи вел тетрадь. Возможно, вы записали идею, которую не смогли развить, а через год, когда вы будете перелистывать ежедневник, на вас вдруг снизойдет озарение.
- Стильный аксессуар, подчеркивающий принадлежность к деловому обществу. Записи в нем на совещаниях и встречах характеризуют сотрудника только с положительной стороны, даже если он в это время незаметно рисует цветочек.
- А еще ежедневник учит фокусироваться на главном. Каждый месяц ты задумываешься: «А чего я вообще хочу? Куда я вообще иду? А что мне вообще для этого было бы неплохо сделать в этом месяце?»
- Не зря говорят, что бумага все стерпит. Наш разум постоянно заполняют воспоминания, проблемы, мысли, которым нужно выйти наружу. Излагая все на бумаге, вы как бы выговариваетесь, и после становится легче. Это своеобразная терапия, как будто вы сходили на сеанс к психологу.
- Самое главное — когда вы выписываете на бумагу все свои мысли и планы, которые назрели в течение дня, то освобождаете место для новых идей. И то, что написано на бумаге, легче систематизировать, даже если мысли еще до конца не сформулированы.