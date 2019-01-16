Как торговые центры манипулируют покупателями

Изначально классические торговые центры были просто большими магазинами и предлагали скудный набор сопутствующих услуг. Однако незаметно для нас, покупателей, концепция изменилась: сегодня моллы превратились в развлекательных гигантов, эдакий «город в миниатюре». Там можно провести 24 часа в сутки и не заметить, как бесценное личное время и деньги улетают в пропасть.

Недавно я побывала в шестиэтажном торговом комплексе общей площадью около 390 тысяч квадратных метров, чья торговая галерея насчитывает более 500 магазинов, кинотеатр на 17 залов, зимний сад, 80 ресторанов и всевозможные развлечения на любой вкус, от города профессий до канатного городка. Даже просто обойдя его, можно смело избавиться от членства в фитнес-клубе и быть уверенным — шагомер будет зашкаливать. Признаюсь, я впервые побывала внутри такого гиганта, и отправились мы туда именно за его второстепенной (хотя уже сомнительно) услугой — развлечься всей семьей. Однако кроме моря новых впечатлений и горящих от восторга глаз я обратила внимание, что время, проведенное внутри торгово-развлекательного комплекса, пролетает незаметно. Мы собирались погулять там от силы 4 часа, но пошел уже шестой час, а мы и не думали уходить! Моя семья прочно запуталась в грамотно расставленной ловушке. Ловушке, ворующей время.

Стоит зайти в торговый центр, как тут же попадаешь в иное измерение. Огромное здание подавляет тебя, красивые витрины цепляют глаз, а когда посетители почувствуют эмоциональную и физическую усталость, то сядут передохнуть в фуд-корте. Да и может ли быть иначе, ведь эти кафе созданы именно для того, чтобы гости — главный источник прибыли — оставались здесь подольше.

Еще одной отличительной особенностью торговых центров является отсутствие окон, поскольку, попадая в их сети, покупатели должны забыть о течении времени. С этой же целью ни в коридорах, ни в магазинах ТЦ не отыщется настенных часов. Все для того, чтобы мы, единожды зайдя туда, вышли гораздо позже запланированного.

Жизнь, проходящая под крышей ТЦ, подкупает своей неторопливостью — общий темп движения посетителей гораздо медленнее, чем на улицах, где мы все куда-то спешим. У горожан есть важные дела, мотивирующие их поторопиться, у посетителей торговых центров таких дел нет. Хорошее освещение, музыка, тепло и медленный темп рождают чувство защищенности и притупляют внимание.

Задумайтесь, еще не так давно основной причиной похода в торговый центр было посещение магазинов одежды и обуви. Однако сегодня люди массово отправляются туда за новыми впечатлениями или развлечениями. Посетить рестораны, заглянуть в контактный зоопарк, сдать детей в игровые зоны и насладиться чашкой кофе в любимой кофейне или просто посмотреть фильм в кинотеатре — занятие по душе найдется для каждого. А благодаря хитрым методам так легко перестать следить за временем и поддаться соблазну потребить ненужные услуги и совершить незапланированные покупки.

Торговые центры в один миг сумели стать площадкой проведения досуга, доступного в любое время года при любой погоде. К слову, торговые центры Европы шагнули еще дальше — там уже внедрена практика размещения внутри ТЦ театров, медицинских центров и даже библиотек.

Возможно, потому, зная об этих «зыбучих песках», все большее количество людей предпочитают совершать покупки, не выходя из дома. Как уверяет отечественный институт маркетинговых исследований в своей работе «Crossmedia Landscape», торговля все больше уходит в сегмент интернет-площадок, поскольку покупатели видят в этом экономию сил, времени и денег, что, впрочем, нисколько не сказывается на самих ТРЦ, которые добирают свое благодаря развитому сегменту развлечений.