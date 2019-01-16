«Эффект прожектора»: почему вы безразличны людям

Многие мечтают быть в центре внимания и стараются добиться этого всеми способами. Но стоит понимать, что это не только слова восхищения и восторженные взгляды — часто при повышенном внимании вы можете испытывать «эффект прожектора».

В обычной жизни, человек акцентирует внимание на себе — на своих мыслях и чувствах, внешнем виде, достижениях и неудачах. Если вдруг у человека происходят какие-то изменения во внешности, ему начинает казаться, что все вокруг тоже замечают эти изменения. Это и называется «эффект прожектора», когда человек думает, что окружающие обращают на него больше внимания, чем это есть на самом деле.

“Эффект прожектора” — это психологический эффект, который заставляет человека верить в то, что все внимание приковано только к нему. Первым этот эффект заметил выдающийся исследователь когнитивных искажений профессор Корнеллского университета Томас Гилович и стал его изучать.

Профессор проводил много исследований на восприятие социальной оценки и только в 2000 году дал ему название «эффекта прожектора». В эксперименте, который Гилович проводил, он просил участников прийти на лекции в футболках с изображением американского эстрадного певца, который был не очень популярен среди молодежи.

После лекций студентов спрашивали, сколько человек, по их мнению, обратило на них внимание. Оказалось, что они переоценили внимание окружающих к себе на 23%.

Во второй раз Гилович просил студентов надеть футболки с изображением более популярных тогда среди молодежи личностей. В таком случае внимание оказалось переоценено на 40%.

Благодаря многочисленным исследованиям профессору удалось доказать, что в реальности окружающие обращают меньше внимания на изменения во внешности, чем кажется людям на самом деле. Стоит отметить, что внимание других людей к себе переоценивается не всегда, а только в тех случаях, когда человек уверен, что в его внешности, поведении или достижениях произошли изменения.