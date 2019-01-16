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Драма мальчика, насильно превращенного в девочку 

Рамблер 1 час назад
В августе 1965 года у канадской пары Джанет и Рональда Реймеров родились мальчики-близнецы Брюс и Брайан. Когда мальчикам было по восемь месяцев, им провели обрезание. У Брайна всё прошло отлично, а вот Брюсу не повезло: медики провели операцию неаккуратно, повредив пенис. Причём травма была такой сильной, что восстановлению половой орган не подлежал. Родители мальчика были в шоке и стали искать информацию о том, как помочь малышу. Как-то они наткнулись на телепрограмму, в которой психолог Джон Мани рассказывал о том, что дети, перенесшие операцию по смене пола, прекрасно адаптируются к новой жизни и не испытывают проблем.
Реймеры нашли Мани и после консультации с ним решились полностью удались сыну мужской орган и растить его как девочку. Так вместо Брюса в семье появилась Бренда. Однако жизнь мальчика, превращённого в девочку, сладкой не была. Смотрите видео и узнайте, как ребёнок пережил школьную травлю, когда родители рассказали ему правду и чем завершился этот эксперимент.
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Психология , Видео , Дети , Здоровье
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