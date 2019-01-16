Какие привычки нужно развить в новом году

Наверняка есть качества, которыми вы хотели бы обладать. WomanHit.ru считает, что ваше время пришло, и составил список, с которым мы рекомендуем вам ознакомиться.

Каждый человек обладает набором привычек — хороших и плохих. Естественно, хорошие нужно культивировать, а от плохих избавляться. Мы расскажем вам о восьми привычках, которыми было бы неплохо обогатиться в этом году. Чтобы вам было проще привыкнуть, уделяйте каждой из них двадцать один день: если верить ученым, именно столько времени необходимо человеку, чтобы выработать новую привычку.

Держите слово

Если вы что-то кому-то обещаете, обязательно выполните данное обещание. Мало того, что динамщиков и тех, кто не сдерживает слово, особо никто не любит, так еще и вы сами нарушите свое внутреннее состояние.

Да, вам могут не напомнить о том, что вы должны, но это не говорит о том, что человек все забыл. Он точно помнит, как вы обещали сделать нечто важное для него, но по какой-то причине не собирается вам напоминать.

Будьте ответственны

Это качество, конечно, не совсем привычка, но вполне может ею стать. В противном случае вы рискуете столкнуться с разочарованием близких.

Вам нужно понять, в чем вы разбираетесь лучше всего. От этого зависит ваше дальнейшее развитие. Есть очень много людей по всему миру, которые не хотят брать на себя ответственность, и нельзя сказать, что это приносит им счастье. Так что возьмите себя в руки и начните брать ответственность хотя бы в небольших масштабах.

Контроль над финансами

Для нормальной жизни в обществе нужно хотя бы отчасти представлять, как происходят финансовые процессы. Если оставаться далеким от этой темы человеком, можно лишиться крупной суммы денег, и не единожды. Чтобы вам было проще распределять финансы, составьте свой собственный план. Не нужно опрометчиво нестись в магазин и покупать ненужную вам вещь, если вы хотите нарастить капитал, умейте ждать.

Следуйте распорядку дня

Один известный политик прошлого утверждал, что от распорядка дня зависит работоспособность и производительность человека. Составив четкий план, вы будете более продуктивны.

Все важные дела требуют концентрации и режима, кстати, из этой привычки вытекает и другая привычка — ответственность, которая появится после того, как вы поймете ценность каждой минуты.

Будьте более организованным

Чтобы вам хватало времени и сил на выполнение какой-либо работы, эта привычка вам просто необходима. Допустим, вы учитель. Вам нужно знать, где и что лежит в классе, что было задано в прошлый раз, самому повторить тему, чтобы потом, на уроке, не отвлекаться от объяснения материала.

Займитесь общественно-полезными делами

Многие люди и животные нуждаются в поддержке со стороны общества. Наверняка у вас есть лишние час-два в течение недели, так почему бы не потратить его на тех, кому это действительно нужно?

Посетите врача

Нельзя сказать, что эта привычка ежедневная, но ее тоже стоит выработать в себе. Периодически обследуйте организм, так вы сэкономите материальные и душевные ресурсы. Помните, в первую очередь в обследовании нуждаются зубы.

Найдите волевых друзей

Практически каждый человек ищет пример для подражания. Вы тоже можете найти себе человека, с которого вы будете брать пример и восхищаться им.