Типы друзей, которые есть у каждого

У каждого есть друзья, но далеко не всегда они оказываются лучшими. Иногда поведение друзей раздражает, а иной раз хочется сразу же прекратить разговор. Эти типы друзей наверняка есть и у вас.

1. Эгоист. Он вечно перебивает, как только вы начинаете что-то рассказывать, тут же приводя в пример собственный опыт. Ваши истории ему вообще неинтересны.

2. Критик. Что бы вы ни сделали, он всегда вас раскритикует. Чаще всего, это банальная попытка самоутвердиться путём унижения окружающих.

3. Идейный. Этот человек не только постоянно увлекается новыми идеями, но и активно проталкивает их в массы. Начав заниматься спасением животных, он тут же попытается привлечь к этому вас. Перейдя на вегетарианство, он станет вытаскивать мясо из вашей тарелки. При этом слушать других ему не хочется, ведь собственные увлечения для него куда важнее.

В видео ещё пять типов друзей, которые есть почти у всех.