5 простых способов борьбы с хейтерами в соцсетях

Как сказал кто-то из великих людей — если вы не можете повлиять на ситуацию, тогда просто отойдите в сторону и предоставьте возможность событиям идти своим чередом. Тоже самое можно сказать и о «движении», которое происходит в соцсетях.

Другими словами, бороться с хейтерами бесполезно, потому что можно нарваться на новый поток критики, а не замечать их достаточно сложно. Passion.ru пообщался с блогерами и экспертами и узнал, как не впасть в панику, если на вас началась настоящая травля, и защититься от тех, кто сидит по ту сторону экрана.

Если вам откровенно хамят

«О! Это же точь-в-точь моя ситуация!» — может воскликнуть добрая половина интернет-сообщества и будут отчасти правы. Согласно недавним исследованиям, проведенным американскими учеными, подобных грубиянов, скрывающихся под «возвышенными» никами, вроде «Спаситель мира», «Блюститель морали» и тому подобное, скрывается никто иной, как энергетический вампир, специально провоцирующий вас на конфликт и упивающийся вашим негодованием. Его хлебом не корми, дай только высказать свое «фи», причем в очень нелицеприятной манере. При этом на его страничке вы не найдете не одной фотографии или какой-то личной информации, чтобы было за что зацепиться в ответ.

К слову, эксперты рекомендуют не лезть на обидчика с кулаками, в противном случае это его лишь раззадорит, и он с утроенной силой примется «нецензурно следить» у вас в комментариях. Поэтому самое грамотное, что вы можете сделать в данной ситуации — не вестись на провокацию, или вовсе заблокировать, чтобы ему не повадно было. Психологи утверждают, что они таким способом пытаются привлечь внимание общественности к своей персоне, так не давайте им такую возможность и сразу же включайте «игнор».

Если вас высмеивают и принижают ваши достоинства

Если вы столкнулись с тем, кто только и делает, что проходится по вашим комплексам и недостаткам вдоль и поперек, то тут нужно запастись терпением и стойко воспринимать нападки. Особенно тяжело в данном случае приходится людям, которые привыкли обижаться из-за каждой ерунды и молодым особам, которые достаточно ранимо относятся ко всему, что касается их внешности или поведения.

Даже, казалось бы, безобидную шутку по поводу лишнего веса/неидеальной кожи и так далее они могут воспринять весьма болезненно и неадекватно. Поэтому в данной ситуации, по мнению экспертов, самый лучший способ — посмеяться вместе с обидчиком и дать понять, что вас вообще не задевают его колкости. Очень скоро ему надоест упражняться в своем остроумии, и он переключится на кого-то другого, поверьте.

Если вам раздают советы по любому поводу

Таких «советчиков», обычно рекомендуют обходить стороной — они хоть и менее опасны, чем первые два варианта, но тоже могут надоесть своими нотациями и нравоучениями. При этом они искренне верят в то, что обладают широкими познаниями практически во всех областях, а если постараются, то могут померяться своим «жизненным опытом» с самым старейшим человеком в мире.

У них найдется мнение по каждому вопросу, и они просто лопнут от нетерпения, если вдруг не поделятся своими мыслями с вами (а заодно еще с сотней-другой человек, которые читают ваши посты). И хотя вам хочется в грубой форме послать этих людей куда подальше, психологи, все же, не рекомендуют это делать.

Во-первых, данный тип личности просто так не отвяжется и на ваше раздражение ответят еще несколькими советами, в духе «а вот я такую медитацию для расслабления знаю!».

А во-вторых, отвечать агрессией в данном случае не совсем правильно, ведь человек не хотел довести вас до белого каления, а мечтал просто поделиться с вами своими обширными познаниями.

Или, например, они одиноки и им просто не с кем пообщаться, в такой форме они чувствуют себя нужными и полезными. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать в данной ситуации (когда доброжелатели начинают вас атаковать подобными советами), просто лаконично и вежливо поблагодарить, забыть и заняться своими делами.

Если вам открыто завидуют

Завистников в наше время тоже хоть отбавляй, поэтому постарайтесь, по возможности, не хвастаться открыто своими успехами/достижениями/приобретениями и прочими дарами Судьбы. Во-первых, вас разве мама в детстве не учила, что хвастаться — это невежливо, а во-вторых, зависть — это такое чувство, которое иногда может перерасти в агрессию или даже ненависть. Вам это точно нужно? Но с другой стороны, как бы банально это не звучало, но, если недоброжелателей на вашей страничке становится все больше, значит вы выбрали правильное направление и теперь, главное, не свернуть с намеченного пути.

Хейтеры, конечно, будут злиться и ждать, когда вы оступитесь, откровенно радоваться вашим неудачам и подливать масла в огонь, напоминая, что у вас ничего не получится, и вообще, вы выглядите отнюдь не круто, а глупо. Совет в данном случае может быть лишь один — двигайтесь к своей цели, не переставайте публиковать посты, даже если это кому-то не нравится, но постарайтесь все же обойтись без понтов и хвастовства. И тогда, вы увидите, что завистники начнут сами от вас отписываться — им просто сложно смириться с тем, что кто-то успешнее или удачнее, чем они. Так бывает, увы.

Если вас пытаются втянуть в дискуссию

Те, кто регулярно пытается втянуть вас в жаркие споры и попытки «докопаться до истины» тоже являются не самыми безобидными, поверьте. Они будут «пачкать» вашу страницу километровыми комментариями, приводя «внушительные» доказательства по тому или иному вопросу, находя все новые и новые аргументы не в вашу пользу. Даже если на первый взгляд вам покажется, что ничего страшного не происходит и вообще, в споре вам нет равного, то уже через 5-10 минут ваш мозг просто начнет закипать от потока «псевдодоказательной» базы и неутомимости собеседника. Как раз этого хейтер и добивался!

Подобные дебаты могут надолго испортить настроение и подорвать веру в собственные силы, поэтому не рекомендуется вообще вступать с ними в переписку. Лучше на собственном примере докажите, что нет ничего невозможного и сделайте то, что, по мнению недоброжелателей, у вас вообще не получится.