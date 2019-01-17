Когда нужно уходить от несносного босса

Редко когда можно встретить работников, никогда не имевших претензий к своему начальству. Однако существует несколько видов руководителей, работать под началом которых объективно непросто. Просыпаясь утром в понедельник, мы уже чувствуем себя несчастными, а уходя с работы под вечер (а то и ночь) изо всех сил стараемся не бежать. И все же, где та грань, после которой нужно немедленно уволиться, несмотря на красивую зарплату? Или дело вовсе не в рабочей обстановке, а просто накопилась усталость и срочно нужно в отпуск?

Потраченные нервы не стоят никаких денег — это правило полезно время о времени напоминать себе, особенно в наш прогрессивный век, когда все зациклились на достатке и обманчиво кажется, что деньги могут все. Увы, спокойная атмосфера в доме гораздо важнее того, сумка какого бренда висит в прихожей. И если вы чувствуете, что ваша работа больше не приносит вам удовольствия, а придирки начальства переходят все границы — самое время остановиться и хорошенько подумать. Стоит отметить, что кресло руководителя само по себе подразумевает твердые жизненные принципы и готовность идти по головам. Увы, обладатели «ангельского» характера крайне редко встречаются на высших ступеньках карьерной иерархии. Из приятных моментов: самые «злобные» экземпляры отчего-то имеют свойство часто мигрировать между организациями, так что работать под их руководством возможно долго не придется.

Итак, больше всего сотрудники страдают от боссов-диктаторов и боссов-трудоголиков. Если первые требуют жесткую дисциплину, точную сдачу работы в срок и устраивают «расстрел на месте» за любой шаг в сторону, то вторые могут гарантировать вам огромное количество неоплачиваемых переработок.

Если вы перестали видеть смысл в вашей работе, уверены, что постоянно переливаете из пустого в порожнее, если вам кажется, что на выполнение каких-то формальностей тратится уйма времени, в то время как в работе конь не валялся, или уже глаз дергается от вылизывания отчета до идеального состояния, значит, пора подумать о смене места работы.

В остальных же случаях разумнее собраться и не терять теплое место, несмотря на то что работы у вас явно прибавилось, а всемогущая мотивация куда-то подевалась.

Однако иногда встречаются начальники, которых иначе как самодурами и не назовешь. Сегодня им нужно так, завтра иначе, мнение других для них ничто, несмотря на все аргументы и факты, а в качестве вишенки на торте они постоянно, постоянно унижают подчиненных. Тут уже ситуация сложнее. Чтобы ужиться с таким руководством, нужно как минимум запастись терпением и научиться пропускать мимо ушей все агрессивные и безосновательные выпады в вашу сторону, а также позаботится о том, как не приносить с работы весь этот негатив домой.

Идеально будет записаться в спортзал или найти другие способы устроить психологическую и эмоциональную разгрузку. Все же на другой чаше весов может быть ипотека или не менее важные счета.

Однако если упадочническое настроение все чаще овладевает вами, начинают посещать мысли о собственной никчемности, если вы можете долго лежать без сна и думать о том, что завтра вам снова идти на работу, значит, ситуация выходит из-под контроля, и пришла пора принимать меры.

В любом случае, если вам кажется, что нормального сотрудничества с руководством не выходит, разумнее не рубить сгоряча, а взять отпуск. В спокойной обстановке, подальше от рабочего стола, удастся объективно оценить причины конфликтов на работе и взвесить все «за» и «против», рассмотрев как собственные перспективы карьерного роста в данной компании, так и актуальные предложения на рынке труда. Назначьте несколько собеседований, просто чтобы понять — есть ли у вас перспективы в других направлениях и сколько вы потеряете в зарплате. Возможно, вернувшись к коллегам после двух недель отдыха, раздумий и общения с другими работодателями, вы поймете, что ваше намерение писать «по собственному желанию» исчезло без следа. Если же нет, то помните — пребывая в стрессе, мы не в состоянии рассуждать здраво. Так что в поисках новой работы трижды подумайте, действительно ли вы нашли свое место или вам просто хочется поскорее сбежать. Иначе, не ровен час, попадете из огня да в полымя.