Как стать уверенной в себе

«Она лучше меня», «хочу всем угодить», «не могу отказать» — вам знакомы эти мысли? К сожалению, это симптомы заниженной самооценки.

Ведущие психологи Ольга Сенчук и Ирина Белоусова рассказали о пяти распространенных ошибках, которые влияют на нашу уверенность в себе, и поделились пятью установками, которые помогут повысить самооценку.

Неправильно: пытаться всем понравиться в ущерб себе

Важно понимать, что любовь к себе напрямую зависит от того, ценишь ты себя или нет. Если внутри есть ощущение своей ценности, то и относиться к себе будешь исключительно с любовью. Ты не позволишь себе страдать, терпеть то, что причиняет боль, потому что с ценным человеком так не поступают.

А если ощущения ценности нет, то мы ее пытаемся достичь, совершая действия, которые по нашему мнению дадут возможность эту ценность ощутить. И чаще всего это угодничество, желание быть признанной и попытки всем понравиться — причем в ущерб себе. Увы, этот план всегда обречен на провал.

Неправильно: сравнивать себя с другими по принципу «лучше-хуже»

Большинство людей, сравнивая себя с кем-то, начинает давать себе оценку — это не верно. Всегда найдутся более успешные, более красивые, более молодые, — но это не значит, что мы «хуже» кого-то. Нужно просто научиться ценить себя вне зависимости от условий вокруг. Я есть, и это хорошо.

Да и сравнение себя с другими людьми в вопросе своей ценности не имеет смысла. Мы похожи внешне — руки, ноги, голова, но при этом все очень разные. У каждого свои таланты и изюминки — именно их и нужно ценить. Помните — мы все разные, но мы равны!

Неправильно: быть недовольной жизнью и не хотеть это изменить

Составьте список своих сильных и слабых сторон, дополните его списком возможностей и того, что пока вам недоступно и с чем стоит работать. Это нужно сделать в том случае, если вы все-таки намерены меняться к лучшему и хотите понять, что пошло не так.

Но на самом деле определить состояние своей самооценки можно и без списков. Просто оглянитесь вокруг — вас устраивает ваша жизнь? Все хорошо? Если да — с вашей самооценкой все в порядке, потому что это фундамент, на котором мы строим здание. Если, оглянувшись, вы поняли, что что-то пошло не так, и здание перекосило, пришло время ремонтировать фундамент — то есть, повышать самооценку.

Неправильно: надеяться на то, что отношения придадут уверенности в себе

Это иллюзия: «Раз у меня есть отношения, значит, я хорошая женщина». И, конечно, многие верят в то, что будь у них отношения, они сразу станут увереннее и себя полюбят. Возможно, временно — да. Но результат будет краткосрочный, до первого конфликта.

И самое печальное, что вступая в отношения в надежде стать увереннее в себе, вас всегда будет сопровождать страх: потерять партнера, быть нелюбимой, обманутой, одинокой. А это значит, что отношения не принесут желаемого результата, а только усугубят ситуацию с самооценкой. О признаках безнадежных отношений читайте здесь.

Неправильно: критиковать себя и путать строгость с самодисциплиной

Начните отслеживать свои мысли и, поймав за хвост ту, что содержит критику, меняйте ее на новую, на одобрение себя. Вместо «я плохо выгляжу» — «я красотка». И пусть сейчас вы в это не верите, со временем это изменится. Вот так все просто.

Критиковать себя — это просто дурная привычка, которую нужно искоренять осознанными усилиями. И внедрять ей в противовес новую привычку: одобрять и поддерживать себя. Строгость не повышает самооценку, а вот самодисциплина — вещь нужная и полезная.

Правильно: выходить из зоны комфорта, чтобы поднять самооценку

Это неизбежно: если нет роста, то есть деградация — так устроен человек. Любое развитие — это изжитие старого и столкновение с новым. А новое часто болезненно, пока не превращается в «опыт». Если вы хотите развиваться, расширять личность — в любом из аспектов (физическом, духовном, психологическом, социальном), то будете сами искать это «новое», чтобы сначала с ним столкнуться, а потом усвоить.

К тому же, когда вы видите, как хорошо вы выросли, сравнивая себя год назад и сегодня, вы радуетесь и утверждаете свое хорошее отношение к себе. То есть, уверенность в себе и самооценка растут и крепнут.

Правильно: не стремиться всегда и во всем быть лучше других

Между перфекционизмом и низкой самооценкой есть прямая связь. Постоянное стремление к совершенству, которое так и остается недостижимым, проистекает из усвоенной когда-то программы (чаще всего в отношениях с родителями или возлюбленными): «ты окей, только если ты лучше всех». Это влечет за собой постоянное чувство неудовлетворения жизнью, потому что нет того самого ощущения «я окей», а быть на высоте — не всегда про жизнь.

Получается замкнутый круг, из которого вырваться трудно, если не притормозить в вечной погоне за идеальным результатом. Спокойствие рождается в точке «я есть, и я могу быть такой в этом мире». Как видите, сумасшедшей результативностью в этом спокойном утверждении и не пахнет. О том, к чему еще может привести перфекционизм, узнаете здесь.

Правильно: уметь говорить «нет», когда это необходимо

Неспособность сказать «нет» — про неумение защитить свои границы. И как правило это сопряжено с низкой самооценкой. Чем чаще вы делаете то, чего не хотите (или разрешаете другим делать то, чего не хотите), тем чаще нарушаются ваши границы.

По сути, это где-то рядом с предательством себя, своих ценностей, стремлений, нарушение своего пространства самим же собой. Безусловно, из-за этого человек начинает негативно к себе относиться в глубине души.

Правильно: не давать негативным мыслям влиять на самооценку

Совсем не обращать на них внимания не получится — да и зачем отчуждать то, что вы чувствуете? Надо просто уметь переключаться и отказываться от того, что вам не нужно и не полезно. Что хорошего случится, если вы будете тереть себе мозг в пыль из-за, допустим, неудачной стрижки? Это, конечно, расстраивает, вопрос — насколько сильно и как долго?

Ваше плохое настроение никаких реальных действий не повлечет, поскольку впать в «обидку» — это детская позиция, а не взрослая. Повлечет адекватное желание изменить ситуацию и как-то исправить неудачный результат. Вот это — про собранность, а не про расстройство. Кроме того, негативный настрой и застревание в прошлом влечет за собой отключение от реальности. Тоска-печаль затягивают, и вы перестаете видеть хорошее, что происходит вокруг вас здесь и сейчас. Надо ли это вам?

Правильно: научиться хвалить себя и принимать похвалу от других

И прекратить думать: «Им от меня что-то надо, раз хвалят». Если надо — попросят напрямую. А если не умеют прямо просить — не берите на себя лишнюю ответственность за чужое неумение. К чему дополнительные тревоги? И «нет, не-не, я не такая хорошая, не стою таких слов…» — это тоже мысль-паразит, имеющая отношение к вашему восприятию себя.

И важно самой себя хвалить: в этом случае вы для себя выполняете роль хорошей мамы, от которой зависит формирование устойчивой самооценки у ребенка и которая с добром и принятием отмечает хорошее и поощряет больше, чем критикует и обесценивает. Попробуйте каждый день писать список из 10 фраз, начинающихся со слов «я умница, потому что…» и признавайте, за что вы готовы себя искренне похвалить, — тогда самооценка повысится.