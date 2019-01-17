«Как я влюбилась в себя и в платья»

Несколько лет назад я махнула на себя рукой. Дети выросли, с мужем развелась, возраст стремительно подкатывал к страшной цифре 50. Я набрала вес, в парикмахерскую ходила только тогда, когда гнездо на голове отказывалось укладываться даже в жалкое подобие прически, накупила цветастых кофточек и трикотажных брюк на резинке (удобные же) и стала забывать, что я пока еще женщина.

Впридачу на работе вдруг что-то тоже разладилось. Начальник, с которым у меня всегда были прекрасные отношения, стал высказывать мне свое недовольство. Нет, работала я всегда хорошо, тут ничего не изменилось, но интерес пропал. Как и огонь в глазах. Дошло до того, что я почти ежедневно рыдала и чувствовала, что еще немного и я свалюсь если не в депрессию, то в состояние вечного стресса пополам с апатией. Вдруг неожиданно у нас сменилось руководство. А это что значит? Надо привыкать к новым людям, подстраиваться под их требования, как-то проявить себя, чтобы не предложили поискать новое место (самый большой страх в таком возрасте). Но учитывая мое тогдашнее состояние, я решила: пусть будет как будет, буду работать, как всегда, а там посмотрим. И как-то спустя несколько месяцев я поняла — а новое начальство меня оценило, ура, значит, одна проблема отпала — я больше не думала с ужасом о том, что завтра снова идти на работу. Но в остальном пока все оставалось, как раньше: я раз в неделю собиралась начинать худеть, ела вкусненькое «в последний раз» и… Правильно, ничего не менялось. А потом в моей жизни случился он.

Нет, не мужчина мечты, как вы могли подумать. А вполне банальный и так нелюбимый многими корпоратив. Ну вроде ничего выдающегося, но я впервые за много лет решила купить себе платье. Купила три. Потом туфли. До корпоратива было еще пару месяцев и я опять решила худеть. Конечно, опять неудачно, ну и ладно. В день Х я надела новое платье, сделала профессиональный макияж и супер-укладку, прихватила с собой туфли и решила во что бы то ни стало насладиться вечером. И знаете, получилось. Такой концентрации комплиментов за короткий промежуток времени я не слышала уже давно. Наверное, хватило бы одного платья, ведь меня в них некоторые коллеги даже не видели ни разу, а уж при полном параде и подавно. Дома я попыталась оценить себя, долго крутилась перед зеркалом и поняла: вот это махание рукой было совершенно напрасным, я еще не совсем безнадежна. И что-то вдруг в одночасье изменилось, прям как в кино.

За прошедший год я похудела на два размера и останавливаться не планирую, но делаю это аккуратно, все же мне не 30, чтобы стремительно сбрасывать вес без последствий для внешности. Нет, я не считаю, что выгляжу моложе — примерно на свои, но весьма достойные. Я сменила гардероб, не раздумывая выбросив все те вещи, которые стали мне велики. Из трех платьев, которые я купила на тот самый корпоратив, я оставила одно — на память, зато у меня появилось несколько новых. Ах, да, меня уже достали с вопросами — а чего это ты так похудела? Влюбилась? Замуж собралась? Ну почему мои знакомые считают, что перемены могут быть только ради мужчины? Ну и черт с ними, пусть думают, что хотят. Но в чем-то они правы — да, влюбилась, в себя. Очень, знаете ли, приятное чувство, особенно когда долго его не испытываешь.