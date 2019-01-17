Как семейный бюджет может разрушить отношения

Когда влюбленные связывают свои судьбы, отправившись под венец, мало кто может поверить, что финансы могут разрушить их отношения. Большинство пар уверено, что в семье все должно быть общим, в том числе кошелек. Однако ведение домашней бухгалтерии — процесс, который порой порождает настоящие войны.

В прошлом семью обеспечивал мужчина, женщина занималась домашним хозяйством и детьми, всецело зависела от «второй половины». Такие примеры есть и сейчас, но в наши дни это, согласитесь, редкость. Большая часть женщин борется за равноправие в браке. Они так же зарабатывают деньги, порой даже больше, чем их избранники. Но как правильно подойти к вопросу о тратах? Надо признать, что во многих семьях общий бюджет и общие траты: не нужно считать, кто сколько заработал и сколько потратил. Личные нужды — фиксированная сумма, которую каждый расходует по своему усмотрению. Крупные покупки всегда тщательно обсуждаются, а повседневные оплачиваются из совместного кошелька.

В семье моей подруги всеми финансовыми вопросами занимается муж, она — воспитывает наследников и не особо задумывается о том, что сколько стоит. Супруг ежемесячно выделяет ей определенную сумму на личные нужды и вроде как все всех устраивает. Подобные примеры, только с женщиной в главной роли, также не редкость. Другой взгляд — пара знакомых изначально вела общий бюджет, доход у них примерно одинаковый. Жена стала замечать, что муж слишком расточителен. Он может ползарплаты потратить на развлечения с друзьями, в целом беспечно относится к средствам и не считает необходимым что-либо планировать. Потому основная часть трат — на женщине. Они устали ругаться из-за денег и придумали выход. Супруги вносят равные части на ежемесячные нужды на коммуналку, еду и кредиты, после чего тратят оставшееся на свое усмотрение. И здесь опять все довольны.

Другое дело, если споры из-за финансов становятся постоянными и невыносимыми. Когда размеры доходов очень сильно различаются и начинаются обсуждения, кто что внес в общую копилку и сколько забрал из нее. Когда одна моя знакомая выходила замуж, все ей завидовали, настолько пламенной со стороны казалась ее любовь с супругом. Но спустя год они развелись. Нет, не только из-за денег, но это основная причина. Инна была уверена, что семья предполагает общий бюджет, ей казалось, что это само собой разумеется. А муж придерживался противоположного мнения. Андрей был уверен, что избранница много тратит на еду, позволяет себе дорогую одежду, а можно покупать в разы дешевле, выбрасывает деньги на ветер, посещая салоны красоты и т.д. и т.п. Он заявил, что у него будут свои деньги, а у нее — свои. Конечно, это могло бы стать решением проблемы, но приятельница не видела себя в такой ситуации. Она планировала родить, а декрет, как правило, подразумевает длительную материальную зависимость от мужчины. Просить каждую копейку в ее планы не входило, а супруг ясно дал понять, что рассчитывать она должна преимущественно на свои силы. В результате — семья распалась, а ведь можно было избежать всего этого, если бы вопросы были обсуждены своевременно, до начала совместной жизни.

«Конечно, сколько людей, столько и мнений, потому нельзя давать советы по выбору общего или раздельного семейного бюджета. Что для одного — норма, для другого — табу. Но одно можно сказать точно — вопрос о деньгах должен подниматься перед походом в ЗАГС, а не после. Нежелание говорить о таком неромантичном моменте совместного проживания, может привести к печальным результатам».