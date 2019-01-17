Как действительно можно привлечь удачу

Все мы замечали, что у всех разный уровень везения. Кто-то считает себя невезучим, другому кажется, что ему везде подворачивается везение. Почему так происходит?

Профессор психологии Ричард Уайзман обнаружил, в чем разница между везучими и невезучими людьми. Он провел эксперимент, чтобы выяснить уровень влияния тревоги обеих групп.

Первой команде профессор показал монитор с точкой в центре экрана. Со временем начали появляться дополнительные точки, это заметили все. Второй группе профессор Уайзман сказал, что даст вознаграждение, если они будут смотреть только на одну центральную точку. Вторая группа не обратила никакого внимания на появляющиеся новые точки, находясь в стрессовом состоянии.

Эксперимент доказал, что тревога помогает сконцентрироваться на одной задаче, но не дает заметить новые возможности.

Еще один эксперимент показал внимательность в нестрессовом состоянии. Первой группе дали газету и попросили посчитать количество фотографий в ней. На второй странице они обнаружили надпись: «Перестаньте считать, в газете 43 фотографии». Второй группе, более «неудачливой», потребовалось 2 минуты, ведь они не заметили надписи, находясь в стрессовой ситуации.

Профессор дал несколько указаний второй команде.

Относиться к жизни позитивно. Не стоит видеть один негатив, такой настрой отбирает все силы на успех. Вместо жалоб на что-то будьте благодарны, что не случилось худшее.

Мыслишь шире. Не переживайте по поводу поставленных целей, возможно, ваш ответ находится чуть поодаль.

Делайте что-то необычное. Выход из зоны комфорта повышает шансы поймать удачу, если мозг будет замечать что-то новое.