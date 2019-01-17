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В каких ситуациях вам не нужно извиняться 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Чувство вины за собственное мнение — очень распространенная проблема, которую зачем-то прививали с самого детства. Эта черта нередко портит самооценку и может плохо сказаться на взаимоотношениях в некоторых случаях.
В каких ситуациях не следует извиняться?

Выражение чувств

«Я прошу прощения за свои чувства!». Но чувства — это не прихоть, их в любом случае не получится изменить, поэтому извиняться перед другими — бессмысленно. Вы можете испытывать скуку, грусть или радость, зачем винить себя за это?

Убеждения

«Прости, что наши взгляды не совпадают». Человек с убеждениями вызывает уважение. А тот, кто способен встать на защиту своих убеждений, заслуживает уважение вдвойне. Принципы — это то, что делает вас личностью, поэтому не нужно извиняться, если вы не вписываетесь в чьи-то рамки.

Нехватка ресурсов

«Прости, у меня нет машины/денег». Другим должно быть все равно, есть у вас деньги или нет, а тем более люди никак не могут полагаться только на ваши ресурсы. Извиняясь за это, вы перекладываете груз ответственности на себя, сожалея, что «подставляете» кого-то другого.

Просить помощь

«Прости, я хочу узнать как это работает». Люди не настолько сильно заняты, как вам кажется. Не стоит извиняться за свои вопросы по делу, особенно, если это касается работы.
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