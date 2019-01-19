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Почему нельзя дарить часы 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos
Наверняка многие слышали о том, что часы — это не самый лучший подарок. Особенно, если презент решил вручить близкий человек. Почему некоторые люди так боятся принимать часы в подарок и откуда взялось это суеверие?
Считается, что поверьте о том, что нельзя дарить часы, родом из Китая. Китайский иероглиф, обозначающий смерть, очень схож со знаком, означающим часы. Поэтому восточные мудрецы весьма настороженно относились к этому прибор измерения времени. Они полагали, что этот предмет может приблизить смерть, а также непременно приведёт к расставанию влюблённых.
И до сих пор многие девушки, верящие в приметы, опасаются получить в подарок изящный аксессуар от своей второй половины.
Правда, со временем, придумали, как обойти это суеверие: получая в дар часы, следует "заплатить" тому, кто их преподносит небольшое вознаграждение в виде монетки.
Негативно относятся к получению такого подарка и некоторые пожилые люди, суеверно полагая, что с остановкой стрелок часов может закончится и их жизнь.
Женский форум
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