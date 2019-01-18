Британка бросила школу и заработала миллионы

Британка бросила школу и стала успешной предпринимательницей

Жительница Великобритании Лив Конлон бросила школу в выпускном классе из-за издевательств своих одноклассников. Она не смогла смириться с насмешками сверстников и просто ушла из учебного учреждения в свои 16 лет.

У мамы Лив была свой успешный бизнес — компания по организации тренингов. Но она задумала его продать. После трех месяцев безуспешных попыток Конлон предложила матери обставить помещение для предпродажной подготовки. Эта услуга довольно популярна среди тех, кто хочет найти нового владельца своему делу, и они как правило обращаются к услугам специалистов. Но Лив сделала все сама. После того, как Конлон поработала с пространством, бизнес матери моментально нашел нового владельца, а девочка решила основать компанию, которая занимается дизайном помещений.

Olivia Conlon/Facebook

За первый год работы прибыл компании составила 30 тысяч фунтов (около 2,5 миллионов рублей), а к концу второго года выросла до миллиона фунтов (почти 88 миллионов рублей).

Несмотря на то, что девушка много зарабатывает, мать Конлон рассказывает, что дочь довольно скромна в своих желаниях, а практически все деньги вновь пускает в оборот дела.

Еще в 13 лет девушка делала первые шаги к предпринимательству. Тогда она закупала различные товары в Китае и перепродавала их в своем городе. Уже тогда Лив смогла заработать пять тысяч фунтов (около 430 тысяч рублей).

Сама девушка говорит, что поначалу ей было очень сложно находить клиентов. Состоятельные бизнесмены не склонны доверять юной девушке. А все заработанное тут же приходилось вкладывать в дело по новой. Но трудные времена позади.

Olivia Conlon/Facebook

По словам самой Лив, образование еще не гарант жизненного успеха, равно как и то, что сколотить состояние и открыть свой бизнес можно и без учебы в университете.

Комментарий эксперта

Александра Шукшина, психолог:

Человек желает удовлетворить свою потребность в одобрении и уважении в той социальной группе, в которой находится, — так заложено в нашем поведении. Героиня истории не смогла твердо заявить о себе среди одноклассников, но отлично зарекомендовала себя в другом окружении. Эта история — отличный пример того, что человек, меняя свои социальные роли может претендовать на разное отношение (одобрительное и негативное) у окружающих.