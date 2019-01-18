Время не лечит, а делает анестезию

Эксперт WomanHit.ru уверен: подсознание хранит наши чувства без срока давности и годности. Но что с этим можно сделать?

Иногда за интерпретацией сна обращаются люди, помочь которым без контекста крайне не просто. Наш сегодняшний пример о том, как через сон сновидица транслирует себе многолетний конфликт, временами оживающий для нее.

В вопросе наших переживаний время, вопреки расхожему выражению, не лечит, а немного анестезирует. Потому взрослые люди превращаются в капризных, обидчивых детей, только переступив порог отчего дома. Или супруги, разведенные десятки лет назад, встречаясь на семейных праздниках, вдруг начинают выяснять отношения многолетней давности.

Подсознание хранит наши чувства без срока давности и годности. Есть, не прожиты, прожить их нет готовности — значит, пока сохраним до появления той самой готовности. А иногда до смерти автора этих чувств, ведь готовность так и не появилась.

Ниже пример сна сновидицы и ее комментарии к увиденному сну: "Я уезжаю от родителей домой, но вдруг получаю телеграмму, что надо срочно возвращаться обратно. Приезжаю и почему-то оказываюсь в квартире своего детства.

Дверь открыл мой папа, крайне удивленный, что я тут делаю. Я ему говорю, что у меня тут дела, да и вы звали меня. Захожу в квартиру и вижу, что там мой сын, но ему там лет 18 (в жизни он почти в два раза старше)'.

Когда мы беседовали с ней о том, почему, как она думает, ей приснился сон, она припомнила такой эпизод из жизни. Она была любимицей своего отца, многие ее поступки в детстве и юности тот встречал с огромным принятием и согласием. Она родила дочь, на рождение которой отец отозвался крайне радостно, а потом сына. И тут для сновидицы случилось непостижимое. Ее отец не мог запомнить имени внука, а когда тот подрос, начал вести себя с ним крайне строго, грубо, придирчиво. Дошло до того, что его дочь поставила ультиматум: еще раз ТАК одернешь его, ноги нашей у вас в гостях не будет. Надо сказать, что сновидица очень нежно любила своего сына и в детстве, и сейчас. Для нее было настоящим потрясением, что принимающий папа не разделил с ней эту привязанность.

Теперь вернемся ко сну. Сновидица возвращается в дом детства, где, по моей фантазии, была так любима своим отцом. И находит там твоего подросшего сына. Возможно, пытаясь своим волшебным мышлением достроить картинку до желаемой, в которой дед живет в согласии с внуком.

А возможно, сон — это попытка все еще расщепить болезненный опыт по распределению внимания между любимыми мужчинами, чтобы не случилось, как в известной логической задачке, когда волк не должен оказаться в одной лодке с козой, а коза — с капустой.

Ощущение себя буфером и ощущение вынужденного разрыва и отказа от папиной любви в пользу любви материнской — это может быть непростым выбором, определившим судьбу на 25—30 лет вперед. Я знаю, что отец сновидицы несколько лет назад умер. И возможно, теперь сон начал сниться, включая осознание, что этот выбор больше делать не надо по естественным причинам.

А также включая возможное сожаление и горечь от того, что пришлось пожертвовать своей исключительной связью с папой, чтобы быть хорошей мамой для своего сына.

Интересно, а что снится вам? Примеры ваших сновидений присылайте на почту: info@womanhit.ru. Кстати, сны гораздо легче растолковать, если в письме в редакцию вы напишете предшествующие жизненные обстоятельства, но самое главное — чувства и мысли в момент пробуждения от этого сновидения.

Мария Дьячкова, психолог, семейный терапевт и ведущая тренингов личностного роста Тренинг-центра Марика Хазина