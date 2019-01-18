Как знаки зодиака бросают мужчин

Мы надеемся, что в эти холодные выходные у вас будет тот, кто сможет согреть в объятиях, принести бокальчик винишка и помечтать о будущем отпуске, а не бесить вас своим присутствием. В ином случае вы можете прислушаться к советам знаков зодиака о том, как бросить парня.

Овен

В каждой милашке сидит кровожадный маньяк, который нашептывает Овну, что лучше пару сотен раз ударить надоевшего любовника сковородой, нежели расставаться с ним словами через рот. На самом деле, экс-бойфренд парнокопытного зодиака действительно умирает, только метафорически — Овен убивает его несколькими словами и наповал: «Я от тебя устала. Вот твои носки, а дверь — там».

Телец

Умничка-Телец никогда не уходит сразу, она любит тянуть кота за это самое: сначала перевезет от вас несколько платьишек, будет реже звонить, чаще оставаться у подруг на ночь. А потом гляди, в вашем телефоне все переписки с ней стерты, да и в контактах у вас ее нет и из совместных фотографий, почему-то, ее лицо вырезано. Ко всему прочему ее друзья трубку не берут, а родители переехали в другой город. В общем, сжигает все мосты вместе с близстоящей деревней. Искать и ждать от нее объяснения смысла нет — вполне возможно, что для пущей уверенности она сменила личность.

Близнецы

Для начала вспомним, что внутри каждой Близняшки по полочкам расставлена орда личностей всех мастей, поэтому с вами рвет отношения не одна взвинченная дамочка, а сотня разъяренных женщин, и еще сотня время от времени прорывается, чтобы вставить свои пять копеек, типа «в прошлую среду посуду даже не помыл» или «ни разу Шекспира мне не читал, негодяй». Обычно после такого расставания молодой человек начинает всякий раз креститься при виде женщин или просто плакать. Единственное верное решение для него, почувствовав неладное, бежать без оглядки и куда-нибудь в Африку.

Рак

Рак не любит выбрасывать из дома нужные вещи, так и с отношениями — зачем бросать, если парень лампочку вкрутить может, мусор вынести, она бы и сама могла, да у нее клешни. В общем, в итоге Рак просто садится на шею надоевшему любовнику и кричит: «но-но», раздавая новые задания. Умотав парня вусмерть, она напоминает ему, что он забыл пропылесосить и помыть кошачий лоток. Сами понимаете: убегает он (точнее уползает), забыв даже вещи.

Львица

Львица, как и полагает королевской особе, недоевшим любовникам голову с плеч не съедает, а великодушно прощает им все прегрешения и отпускает с Богом в мир тусклых личностей. Спокойно так отпускает, без истерик, рукоприкладства, пообещав дружбу в будущем. А дружить с Львицей — это не компанейское сотрудничество, а бесприкасловное послушание: в салон красоты отвези, телевизор почини, секса хочу. На самом деле для него это мало чем отличается от отношений, а для нее — это регулярный секс по щелчку коготков и право на новый роман. И не дай вам черт начать возмущаться о новом мужчине в жизни Львиц — голову сжует, глаз не оставит.

Дева

Отношения с Девами — хронические. Красотка никогда не отпустит экс-любовника полностью и навсегда. Она закатит истерику, выльет из глаз несколько литров слез, изрежет все вещи любимого, сожжет все его подарки, а через неделю напишет SMS-сообщение, позвонит, еще через неделю — пригласит в кино. То ли она делает это из-за своих маниакальных наклонностей, то ли ей просто хочется держать кого-то про запас, но со своими бывшими (коих немало) она будет встречаться и по утрам просыпаться до конца их жизни. Почему их? А Дева планирует всех пережить: вы видели, как она выглядит в черном? То-то же.

Весы

Милашки-Весы никого и никогда не хотят бросать и, на самом деле, действительно не успевают — их бросают уже после первой же истерики, последующего самобичевания, попытки суицида из-за легкого выбора: чай или кофе на утро. Но если парень оказался крепким и продержался до того великого дня, когда наскучил Весам, то красотки впадают в глубокую депрессию — нужно бросить его таким образом, чтобы не обидеть и остаться в дружеских отношениях. К счастью, депрессия Весов — это, по сути, анабиоз, и когда она, наконец, кончается — оп, все «поросло» паутиной, а парня давно и след простыл.

Скорпион

Обычно мужчина Скорпионихи сам молит всех богов разом, дьявола, сотрудников полиции умертвить его или забрать душу к себе навсегда, только чтобы быть подальше от своей любимой. Слабак! Она еще даже кровушку влюбленного толком не распробовала, БДСМ-штучки в постели не применила, да и истерика была всего одна, а нож в плечо зашел не так уж глубоко, ага. Так что будь добр, несчастный, пройти с леди-Скорпионом через все круги совместной жизни, а потом уже жаловаться психотерапевту, как мечтаешь самоубиться. И, чтобы ты знал, Скопионихи своих и после смерти не бросают.

Стрелец

Расставание для Стрельца — холодная война, в которой нужно выяснить, кто победит, а кто, поджав хвост, убежит подальше. Как только она почуяла, что отношения сходят на нет, тут же начинает готовить всякие ништячки, ходить по дому в кружевном боди и устраивать секс-марафоны каждое утро. И только ее возлюбленный передумал терять такой ценный экспонат, как Стрелец, разодетая в пух и прах, с идеальной прической, слегка ухмыляясь, говорит бедняге, что все кончено, он слишком плох в постели. Бывший убит наповал! Кто еще готов тягаться со Стрельцом?

Козерог

Девочки-умнички Козерожки готовятся к расставанию несколько месяцев: взвешивают все «за» и «против», проверяют «рынок свободных мужчин» (чтобы не пожалеть лишний раз), готовят долгую речь о том, почему они не подходят друг другу, обязательно подкрепляют свое мнение неоспоримыми фактами и примерами, репетируют перед зеркалом, обещаются держать себя в руках, а в день Икс от волнения начинают пить с утра. Итак, изрядно поддав, они начинают объясняться с мужчиной, истерить, плакать, а потом понимают, что он — один единственный в их жизни. В общем, не умеют они расставаться.

Водолей

У талантливой Водолея все должно быть креативно, даже разрыв. В коллекции — разрыв с тяжелыми последствиями (вариант для брака с дележкой имущества), бывшая-призрак (просто испариться, без объяснений), мы только друзья (после года отношений выясняется, что Водолей была парню только другом) и так далее. Ей уже пора давать другим знакам зодиака мастер-классы «как расстаться быстро и легко». Нет, не подумайте, что Водолей — такая динамо, просто она лишний раз подстраховывается, и делает это как всегда — творчески.

Рыбы

А у Рыбок все вновь не как у людей: они расстаются с партнерами спокойно и полюбовно, а потом еще и дружат с ними несколько лет. Что удивительно, их уже бывший возлюбленный понимает все свои косяки, извиняется и спрашивает советов о том, как избежать этого с будущей пассией. Спрашивается, как они это проворачивают? Ведьмы морские, не иначе!