Чем полезна скука в отношениях

Мы часто рассказываем, как разнообразить отношения с партнером: делимся секс-позами, даем советы по эмоциональному сближению и выбору совместного хобби. Но, прежде чем добавлять огня вашей совместной жизни, стоит разобраться, почему вам стало скучно друг с другом и что это означает. Спойлер: рутина тоже может быть полезной.

Скука показывает, что у вас стабильные отношения

Скука — это предсказуемость. Она возникает, когда вы с партнером хорошо узнали друг друга, начали доверять и стали уверены в своих отношениях. Далеко не всегда стоит воспринимать скуку как сигнал, что вы не испытываете друг к другу прежних чувств. Это обычная часть любой длительной связи. Если вы продолжаете принимать и любить друг друга в периоды затишья и не ищите постоянной эмоциональной встряски, значит, у вас прочные отношения.

Скучать в паре — это нормально, — отмечает американский эксперт Джонатан Беннетт . — Никакие отношения, будь то романтические или нет, не будут возбуждающими и стимулирующими все время. Способность принять и любить своего партнера в скучные моменты показывает вашу зрелость и силу.

Может стать сигналом о том, что вам нужно поработать над отношениями

Если вы оба не испытываете прежних эмоций от нахождения друг с другом, это хороший повод обратить внимание на ваши отношения. Не обязательно относиться к скуке как к проблеме. Просто проанализируйте то, что между вами происходит. Поговорите о приоритетах, о том, что вы чувствуете. Объясните себе, почему ваши отношения изменились: может, вы стали меньше времени проводить вместе из-за других обязательств или слишком устаете на работе, чтобы вкладывать достаточно усилий в ваше общение. Используйте скуку как возможность улучшить отношения.

Позволяет лучше узнать друг друга

Пока жизнь наполнена эмоциями и событиями, у вас просто нет повода поговорить о многих очень личных вещах. Когда влюбленность перерастает в более стабильное чувство, вы продолжаете узнавать друг друга, теперь уже спокойней и откровенней. Делитесь своими мечтами, историями, планами. В процессе обсуждения к вам могут прийти идеи, как осуществить задуманное, а заодно и разнообразить вашу жизнь. Скука стимулирует креативность — это правило работает и для отношений тоже.

Говорит о том, что тебе пора заняться собой

Постоянное чувство, что твоя жизнь покрывается плесенью, может вообще никак не относиться к партнеру. Не исключено, что дело в том, что ты больше не развиваешься. Мы часто ищем причину скуки в отношениях, потому что в принципе склонны рассматривать свои переживания через эту призму. Если чувствуешь, что у вас с парнем вроде все по-прежнему, но ты не получаешь от общения с ним таких эмоций, как раньше, может, проблема в тебе? Задай себе вопросы, реализуешься ли ты в своей работе, довольна ли своими отношениями с родными и друзьями. Есть ли в твоей жизни дело, которое тебя вдохновляет. Часто люди создают проблемы от банального безделья. Изменив другие сферы своей жизни, ты сможешь более позитивно взглянуть и на свои отношения с партнером.

Значит, что вы готовы к следующему этапу

Скука может быть сигналом, что вам достаточно комфортно на данном этапе и вы готовы к чему-то более сложному. Развитие всегда происходит через преодоление. Поэтому если вы хотите перевести отношения на новый уровень, то должны бросить себе вызов. Это может быть решение жить вместе, завести домашнее животное, взять ипотеку, пожениться или стать родителями. Вы ни в коем случае не должны делать подобные вещи от скуки. Но она даст понять, что вам пора двигаться дальше. Если кажется, что ваши отношения с партнером превращаются в рутину, вам стоит обратить внимание на эти чувства, но не относиться к ним негативно. Поговорите об этом и выясните, что скука значит для вас обоих, как ее преодолеть и нужно ли это делать.

Как думаете, от чего людям становится скучно в отношениях?