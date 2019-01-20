Как ужиться со свекровью и не потерять мужа

Выходя замуж, мы окрылены и живем в предвкушении создания собственного уютного гнездышка, где все будет только так, как хочется нам. Но вдруг неожиданно, чуть ли не в первую неделю вашей семейной идиллии, приходит осознание — вас в браке не двое, а трое: Вы, Он и его мама. А существуют ли способы, которые помогут грамотно защитить свои границы от свекрови и при этом не потерять любимого мужчину?

Не напрасно народная мудрость призывает молодые семьи жить как можно дальше от заботливых родителей. Ведь если свекровь находится в другом городе, то и конфликтовать с вами ей будет довольно неудобно из-за банального расстояния. Но что делать, если вы все же вынуждены обитать рядом или даже на одной территории? Вот тут-то конфликтов бывает просто не избежать. И сохранение семейного очага, который только начал зарождаться, целиком и полностью зависит от молодой супруги и ее умения быть мудрой и гибкой в отношениях с мамой мужа.

Уважение

Вас никто не заставляет любить пока еще чужого для вас человека. В некоторых семьях принято называть свекровь мамой, а свекра отцом, но вы вовсе не обязаны это делать, если вам не хочется. Вполне достаточно уважительного обращения по имени-отчеству. Именно с этой скромной детали начинается строительство моста под названием «взаимное уважение». Приготовьтесь к тому, что она будет провоцировать конфликты с вами при сыне и все это будет завуалировано доброжелательной улыбкой и совершенно невинным взглядом. Ваш муж — это в первую очередь ее ребенок, который долгие годы слушался только ее и только ее мнение было для него на первом месте. А тут вдруг какая-то девочка, которая не только посягает на ее территорию влияния, но и отказывается подчиняться. Не забывайте, для нее вы тоже ребенок.

Придется заслужить уважение взрослыми поступками.

Во-первых, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Соглашайтесь с установленными правилами и не спорьте. Со временем вы увидите, как свекровь ответит на ваше теплое и уважительное отношение тем же и сама попросит совета в выборе цвета новых кухонных полотенец.

Границы

Запомните, в первую очередь вы со свекровью соперницы. И это вовсе не ваша позиция, а ее. Ведь в ее жизнь (или даже в дом) вошла чужая женщина, которая обосновалась в сердце ее сына и теперь намерена отвоевать у нее законное место хозяйки. Конечно, она будет защищать свои границы. Она изначально во многом относится к вам предвзято. Даже если вы живете в разных квартирах, первое время придется потерпеть частые визиты его мамы, ее любопытные взгляды, брошенные во все приоткрытые шкафы и главное в холодильник, куда она непременно залезет при первой возможности, дабы убедиться, что там еще не все покрыто плесенью. Ах, да! Не исключены борщи в банках и котлеты, завернутые в фольгу, чтоб ее любимый сыночек не умер с голода в расцвете лет из-за неумелой молодой женушки.

Ваша задача убедить ее, что вы не видите в ней врага, а комфорт ее сына стоит для вас на первом месте.

Если вы живете отдельно, попросите ее звонить перед тем, как нагрянуть в гости, чтобы у вас было время подготовиться. Если же вы проживаете вместе, то сразу оговорите с ней домашние обязанности. Она не захочет отдавать вам что-то без боя. Но и согласиться жить на всем готовом, значит попасть в грамотно расставленную ловушку. Настаивайте, предлагайте помощь, но ни в коем случае не посягайте на то, что для нее свято. Оставьте приготовление пищи за ней. Во-первых, у нее это все равно получится лучше, а во-вторых, ваш муж уже привык к той еде, что готовит его мать. Успеете еще блеснуть своими кулинарными талантами. Пусть это будет вашим козырем в рукаве. Лучше возьмите на себя уборку дома и походы в магазин. Все советы свекрови воспринимайте добродушно и с улыбкой, но сразу установите границы ее влияния. Отношения с мужем и воспитание детей — исключительно ваша привилегия.

Самоконтроль

Слово — не воробей. Никто не спорит, что в порыве гнева сказать можно все, что угодно. Но научитесь контролировать себя, ведь сказанное однажды необдуманное слово может обернуться против вас настоящим оружием. Для начала запомните — критика вашего супруга при его маме недопустима. Ни в коем случае нельзя позволять себе и обратное — критиковать свекровь при муже. Во-первых, для него она навсегда останется мамой, которую надо почитать и уважать. Не говоря уже про безграничную любовь и благодарность за бессонные ночи, алгебру и совместные поделки в школу, а также царапины, смазанные зеленкой заботливой рукой. Во-вторых, если Вы не научитесь уступать, то спровоцируете начало военных действий, в который ваше поражение будет лишь вопросом времени. При серьезном конфликте большинство мужчин выберут сторону матери, ведь она у них одна. А жену всегда можно найти и посговорчивее.