Как перестать жалеть себя

Ах, какая я бедная и несчастная! Супруг не ценит моих стараний, дети тоже неблагодарные, начальство требует невесть чего, да и вообще все не так, как хотелось бы, грусть-печаль-беда, куда ни посмотри. Признайтесь, часто вас посещают подобные чувства неудовлетворенности собственной жизнью? Тогда этот материал для вас.

Жалость к себе, любимой, может быть разной. Зачатую это вполне осознанная реакция. Если вам приходится тащить на себе весь быт, вкалывать как ломовая лошадь на трех работах, чтобы обеспечить семью, самое время остановиться и пожалеть себя. Но мы поговорим о ситуациях, когда недовольство собственной жизнью растет день ото дня, хотя особых причин для этого нет. Когда вместо того, чтобы адекватно оценивать плюсы и минусы, вы концентрируетесь только на негативе и постоянно думаете о том, как вселенная несправедлива именно к вам.

Полагаю, в склонности жалеть себя и заниматься самобичеванием, виноваты эгоцентризм и слишком заниженная самооценка. Да, вот эти противоположные понятия.

Если вы считаете, что вам «должны» по умолчанию, в своих глазах вы считаете себя выше остальных и с детства привыкли к сиюминутному исполнению всех своих желаний, тогда во взрослом, реальном мире будет сложно смириться с тем, что никто ничего не обязан делать ради вашего блага.

Во втором случае человек видит все под призмой собственной неуверенности в себе. У меня не получается что-то, потому я лузер. Потому что глупее/страшнее/беднее и в целом хуже других. Конечно, в крайности бросаться не стоит, а вот смысл беспристрастно взглянуть на события со стороны точно есть.

Есть люди, которые во всем видят либо хорошее, либо плохое. Некоторые мои знакомые, не пойми как, но умудряются радоваться даже незначительным моментам, тогда как другие акцентируют внимание на минусах бытия.

Одна приятельница, общения с которой я в последнее время сознательно избегаю, все 10 лет, которые я ее знаю, регулярно жалуется. То у нее любимого нет, то свободы в отношениях, то детей. Галина сокрушалась, что не могла забеременеть, а потом, что за первым ребенком «слишком быстро» последовал второй. А ведь это еще один декрет, невозможность выйти на работу и жить «полноценно». После возвращения в офис ей стало сложно уделять время семье, а теперь она недовольна свекровью, которая отказывается помогать.

Можно продолжать перечислять подобные ситуации до бесконечности, ясно одно — желающие ныть просто хотят это делать. Хотите перестать излишне жалеть себя и выглядеть в своих глазах неудачником? Предлагаю 5 проверенных способов сделать это.

Меньше сравнивайте себя с другими

Нет смысла думать о достижениях Маши, которая путешествует по 20 раз в год, лучше обратите внимание на свои. Пореже бывайте в соцсетях, где все из кожи вон лезут, чтобы казаться лучше, красивее и умнее, чем в это есть на самом деле. Возможно, вы не заметили, что врач Маша потратила 10 лет на обучение и практику, работает по 12 часов в день и блага жизни не свалились ей на голову как манна небесная. А даже если это и так, то это исключение из правил. Потому есть смысл начать действовать — окончить курсы, о которых давно мечтали и сменить ненавистную работу на любимую, наконец бросить мужа, который опостылел. Того гляди и не захочется никому завидовать, и вы сможете наслаждаться своей реальностью.

Осознать, что никто не должен соответствовать вашим ожиданиям

Вы огорчаетесь, что люди поступают так, а не иначе. Но нужно проанализировать, быть может, вы сами виноваты в том, что допускаете, к примеру, хамство в адрес других, а потом получаете ответную реакцию. А может вы разрешили другим взвалить на себя кучу задач, вылезть вам на голову и болтать ногами, а теперь стесняетесь сбросить паразитов со своей шеи и боитесь признаться в этом? Вы не должны терпеть недостойное поведение окружающих, тратить физические и моральные силы на них, но и вам никто и ничего не обязан.

Не предъявляйте к себе завышенных требований

Необходимо ставить перед собой адекватные цели и хвалить, поощрять себя за успешные шаги на пути к их достижению. Решили похудеть на центнер, перешли на правильное питание и занялись спортом? Так порадуйтесь исчезновению 10 килограммов, купите себе новую блузку или духи, чтобы был стимул покорять новые вершины.

Компенсируйте неудачи

Ваш отпуск сорвался или перенесен на неизвестный срок, а вы так мечтали поплавать в теплом море, расслабиться на массаже, поглядывая на пальмы? Можно впасть в уныние, а можно взглянуть на ситуацию под другим углом и согласиться на программу-минимум. Устройте себе веселые выходные с полным релаксом — отправляйтесь в SPA-салон, побалуйте себя джакузи с гидромассажем.

Минимизируйте общение с нытиками

Есть люди, которых хлебом не корми, а дай обсудить их несчастья. И ладно бы, если бы действительно те были огромного масштаба. Депрессивных никто не любит, так как смакование неудач явно не способствует позитивному настроению окружающих. Старайтесь больше общаться с оптимистами, которые видят в мире не только плохое, но и прекрасное.

Любой психолог вам скажет, что надо концентрироваться на всем хорошем, что у вас есть. Если вы здоровы, у вас есть крыша над головой, достойное образование, работа, любимая семья или близкие люди, вы уже гораздо более успешны, чем вам кажется. Попробуйте каждый день говорить «спасибо» вселенной за то, что имеете и продолжать идти к своей мечте, тогда обязательно получите от нее еще больше причин для радости.