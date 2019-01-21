Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как научиться проводить время наедине с собой 

Anews 58 минут назад
Фото: Anews
Возможно, люди, которые любят ходить в кино или гулять в одиночестве, выглядят странно. Но сами одиночки зачастую чувствуют себя в своей тарелке. Они признаются, что первое время даже делали вид, что напарник где-то ходит и скоро придет. Но вскоре неловкость проходила и тогда они наслаждались спокойствием.
Какие советы могут дать те, кто любит проводить день наедине с собой?

Просто сделать это однажды

Не нужно пытаться что-то объяснять окружающим, просто сходите куда-нибудь в одиночку. Возможно, друзья не хотят идти на ту самую драму с участием мачо-актера. И не надо, вы же можете порадовать себя сами!

Составьте расписание

Раз в неделю планируйте провести вечер в одиночку. Это может быть даже просмотр всех сезонов сериала с пиццей. Вы не должны отказывать другим, но постарайтесь научиться быть другом себе.

Никакого стресса

Вам не нужно спешить на встречу, откладывать появившиеся дела, ждать звонков. Подстраиваясь только под себя, вы освободитесь от посторонних мыслей и перейдете к вопросам своей жизни. Возможно, именно это подаст вам гениальную идею.
Anews: последние новости
Какими научно обоснованными способами можно привлечь удачу? Чувство вины: в каких ситуациях вам не нужно извиняться Трещины на губах: чем защитить губы от морозов
Женский форум
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роди и все пройдет: популярные мифы о беременности
Какие диеты бесполезны и опасны3
Прошу совета: «Случайно нашла заначку мужа»208
Что происходит с организмом при похудении6
Как ужиться со свекровью и не потерять мужа5
Видео
01:13
Рамблер/гороскоп на 22 января
Психология
04:53
Звезды, которые смогли сильно похудеть
Звёзды
00:12
Асмус сравнила себя с Пугачевой
Звёзды
00:26
Толкалина показала пикантное фото и удалила его
Звёзды Шоу-бизнес
04:47
Тайный роман, переросший в счастливый брак
Звёзды Любовь
05:08
Знаменитости, жены которых забеременели от других
Дети Звёзды
04:56
Безумные прически российских звезд
Мода Звёзды
04:28
Тайны белокожих детей Майкла Джексона
Звёзды Дети
00:51
Девушке сделали маникюр со встроенным кальяном
Красота Мода
00:09
Алеся Кафельникова устроила опасный заезд
Звёзды Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение