Как научиться проводить время наедине с собой

Возможно, люди, которые любят ходить в кино или гулять в одиночестве, выглядят странно. Но сами одиночки зачастую чувствуют себя в своей тарелке. Они признаются, что первое время даже делали вид, что напарник где-то ходит и скоро придет. Но вскоре неловкость проходила и тогда они наслаждались спокойствием.

Какие советы могут дать те, кто любит проводить день наедине с собой?

Просто сделать это однажды

Не нужно пытаться что-то объяснять окружающим, просто сходите куда-нибудь в одиночку. Возможно, друзья не хотят идти на ту самую драму с участием мачо-актера. И не надо, вы же можете порадовать себя сами!

Составьте расписание

Раз в неделю планируйте провести вечер в одиночку. Это может быть даже просмотр всех сезонов сериала с пиццей. Вы не должны отказывать другим, но постарайтесь научиться быть другом себе.

Никакого стресса

Вам не нужно спешить на встречу, откладывать появившиеся дела, ждать звонков. Подстраиваясь только под себя, вы освободитесь от посторонних мыслей и перейдете к вопросам своей жизни. Возможно, именно это подаст вам гениальную идею.