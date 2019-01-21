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6 безобидных фраз, которые являются газлайтингом 

Heroine.ru 4 часа назад
Фото: Heroine.ru
Термином «газлайтинг» часто описывают эмоциональное насилие в партнерских отношениях, хотя оно легко может означать любую попытку постороннего человека выставить твои слова как что-то иррациональное ради получения власти и манипулирования. Женщины встречаются с газлайтингом гораздо чаще, чем мужчины, и сегодня мы собрали несколько фраз, которые на первый взгляд кажутся безобидными, хотя на самом деле являются серьезной дискриминацией.

1. «Успокойся!»

Если мужчина повышает голос, его называют авторитетным, сильным и уверенным в себе. Если женщина делает то же самое, то практически наверняка ей посоветуют успокоиться. Этот способ заставить женщин молчать и думать, что с ними что-то не так, — важное проявление дискриминации, особенно с учетом того, что ты злишься из-за чьей-то ошибки, а не на пустом месте. Это также усложняет проблему молодых начальниц, которые не имеют права проявлять свои эмоции на работе, чтобы подчиненные в них не усомнились.

2. «Дело в твоем ПМС»

Предменструальный синдром имеет дурную репутацию, которая предполагает, что женщины должны каждый месяц страдать от перепадов настроения, делающих их ненадежными и безответственными. При этом результаты многочисленных исследований показывают, что когнитивные способности женщин во время менструации абсолютно не падают. Если женщина чем-то расстроена — вполне возможно, что дела просто идут не так, как нужно было, а не потому что у нее «эти самые дни».

3. «Это не любовь»

Молодым девушкам, которые влюблены, часто говорят, что они принимают за любовь совершенно другое чувство, например глубокое доверие или «белую зависть». А для тех, кто осознает себя как часть ЛГБТ-комьюнити, может прозвучать предположение, что это всего лишь «фаза поиска себя» или эксперимент. Определение того, влюблена ты или нет, должно быть важно только для тебя и твоего возлюбленного и уж точно не касаться никого из окружающих, если твои отношения абсолютно здоровы.

4. «Твои болезни — в твоей голове»

Фрейдистская концепция «истерии» как заболевания полностью основывается на том, что доктора должны говорить о любых женских болезнях, что это результат стресса, тревоги и депрессии. Это одна из основных причин, по которым эндометриоз и интерстициальный цистит долго не получается диагностировать, а районный врач может не заметить даже инфаркт, забыв о том, что симптомы у мужчин и женщин различаются. Регулярные мигрени, конечно, могут быть результатом психосоматического расстройства, но все же врачам стоило бы доверять девушкам, если они уверены, что в их теле что-то идет не так.
Врачебный газлайтинг: почему женщин убеждают, что они здоровы
К жалобам женщин врачи прислушиваются хуже, и это не случайность.

5. «Проблемы сексизма не существует»

Феминисток часто называют женщинами, которые привлекают внимание к несуществующим проблемам, или же обвиняют в излишней чувствительности. «Ты просто общаешься не с теми людьми», «тебе нужно перестать читать неправильные журналы» — любые подобные фразы являются обесцениванием настоящего женского опыта борьбы с сексизмом. Тот факт, что девушка пережила определенную дискриминацию в свой адрес, должен быть причиной, по которой ее стоит выслушать, а никак не уменьшать ее права, требуя замалчивания.

6. «Стерпится — слюбится»

Наиболее распространен газлайтинг в партнерских отношениях, и неудивительно, что даже в фольклоре разных стран всегда считалось абсолютно нормальным поддерживать не пострадавшую сторону в конфликте пары. Классические присказки про то, что не стоит выносить сор из избы, а нелюбимый муж все же делает так, чтобы вы жили хорошо, — еще один народный способ убедить тебя, что проблемы не существует, и еще сильнее закрепить тебя в нездоровых отношениях.
Замечаешь ли ты, как тебя убеждают в том, что твои эмоции не имеют оснований?
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