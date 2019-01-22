Установки успешных людей, которые работают

Если вдруг вы понимаете, что ваши планы на будущее разрослись до таких масштабов, что просто голова идет кругом и невозможно сосредоточиться на чем-то конкретном, тогда самое время обратить внимание на популярный метод планирования, который сегодня применяют многие успешные люди во всем мире.

Этот универсальный инструмент тайм-менеджмента помогает решить, как можно больше задач за короткий срок, а заодно сфокусироваться на своих мечтах и не тратить время впустую. Passion.ru пообщался с экспертами в сфере продуктивности и личной эффективности и выяснил, какие именно техники используют уверенные в себе люди и что из этого стоит перенять и вам.

Подробно распишите (или нарисуйте), каким вы представляете свой идеальный год

Новый год следует начинать с обновлений и не давать себе пустые обещания, которые вам сложно будет сдержать. Иначе вы в очередной раз признаетесь в собственной слабости и вообще потеряете интерес к переменам (вам станет сложно выйти из зоны комфорта и заставить себя что-то изменить). Поэтому составьте, так называемую, «Карту жизни», где будут указаны важные задачи и цели. Можете, например, нарисовать данную карту на плотном листе бумаги, не забыв в центре указать свою заветную мечту (или главную цель на текущий год), а далее по кругу расписать те цели и задачи, которые касаются ваших основных сфер жизни: красота и здоровье, любовь и семья, карьера и деньги, путешествия и саморазвитие и так далее. А затем поместите свое творение туда, где постоянно будете «натыкаться» на него взглядом. Тогда у вас просто не будет шансов пропустить выполнение каких-то обязательных задач или вовсе, забыть о своих обещаниях и снова пустить все на самотек. Вы ведь твердо решили изменить свою жизнь и пополнить ряды успешных людей?

Составьте список целей, которых вы хотели бы достичь в этом году (чем больше, тем лучше)

Эксперты рекомендуют брать пример с успешных людей, которые четко знают, чего они хотят и как этого добиться. Поэтому вам нужно взять лист бумаги и расписать основные цели, которые вы планируете достичь в этом году. Не пытайтесь осилить это задание с первого раза: в самом начале вам будет казаться, что вам особо ничего и не нужно, затем вы вспомните 10-12 основных моментов, а потом постепенно начнете дополнять свои записи все новыми идеями, которые помогут вам изменить свою жизнь к лучшему.

Например, ваш список может содержать следующие пункты: прочитать несколько (укажите число) новых книг, усовершенствовать свои навыки (в работе, в кулинарии, в творчестве и т.д.), накопить определенную сумму (указать, сколько именно), сделать ремонт в квартире или вовсе расширить жилплощадь, переехать в другую страну или хотя бы начать изучать новый язык, путешествовать не реже несколько раз в год (укажите число), помочь родственникам/друзьям в осуществлении их мечты (не обязательно какой-то глобальной, возможно, они мечтают о чем-то вполне досягаемом), влюбиться/завести серьезные отношения/выйти замуж/родить ребенка, избавиться от вредных привычек, дорасти до руководителя отдела (или открыть свое дело, если вы уже добились определенных высот в своей профессиональной области), пройти полное обследование и заняться своим здоровьем (поверьте, данный пункт вовсе не будет лишним). И как только вы подробно распишите все пункты, вам станет ясно, в каком направлении вам следует двигаться, чтобы не упустить из виду ничего важного.

Не ленитесь составлять план на неделю (или день, как вам удобно)

В первое время вас может раздражать это занятие, и вы будете придумывать любые оправдания, лишь бы не расписывать свою неделю/день буквально по минутам. Но спустя какое-то время, по мнению экспертов, вы втянетесь в данный процесс и станете даже получать удовольствие от поэтапного расписывания ключевых задач и конечных целей. Чтобы вам было проще втянуться, определите один из выходных дней, когда вы сможете посвящать время себе и своим планам. Далее распишите список текущих дел, профессиональных процессов, пункты, касающиеся вас или ваших близких.

Помните, что не стоит сразу же браться за выполнение всех дел одновременно, или вы слишком быстро израсходуете свою энергию и выполните максимум 1-2 задачи из всех запланированных. Не ругайте себя, если вдруг не смогли осилить некоторые пункты из своего списка (вы должны мотивировать себя на новые подвиги, а не развивать в себе комплексы неполноценности). В течение дня постарайтесь уделить внимание приоритетным вопросам, а остальное сделать по мере того, остались ли у вас силы или на сегодня вы исчерпали свой потенциал. Не забывайте вычеркивать из списка те пункты, с которыми вы отлично справились, таким образом вы сможете понять, какие сложные задачи вам по плечу, а над чем еще придется поработать.

В начале каждого месяца обозначайте те моменты, которые сделают вас счастливее

Чтобы не опустить руки раньше времени и приучить себя идти к своей цели, попутно выполняя те задачи, которые помогут вам добиться желаемого, возьмите за правило в начале каждого месяца составлять список из простых дел, не требующих много сил, времени и средств для их выполнения. Озаглавьте этот список, например, «15 вещей, которые я бы обязательно хотела попробовать в ближайшие 30 дней» и вносите туда те пункты, которые действительно сделают вас намного счастливее. Это может быть что-то, вроде: сделать новую стрижку/прическу, избавиться от 5 ненужных вещей, прогуляться по городу, поработать вне офиса, например, в уютном кафе, попробовать приготовить новое блюдо, выучить несколько новых иностранных слов, отправиться на танцы, записаться на тематический мастер-класс, устроить семейный ужин, перечитать любимую книгу, посмотреть киноновинки и прочие моменты, на которые у вас всегда не хватает времени.

Эксперты напоминают, что данный список нужно обновлять регулярно, удаляя потерявшие свою актуальность пункты и записывая новые. Таким образом в конце года вы сможете подвести свои собственные итоги и узнать, как много счастливых моментов у вас было и какие важные пункты вы вдруг упустили. Это поможет упорядочить вашу жизнь и сконцентрироваться на том, что для вас действительно имеет значение. Или, наоборот, понять, что вы тратили свое время на те вещи, которые не представляют для вас настолько большой ценности, как вы думали раньше.