5 способов развить эмпатию

Сочувствие, милосердие, эмпатия — это достойные чувства и ценные качества, которые дарят своим обладателям неоспоримое преимущество при общении с людьми. Если тебе все это не знакомо, но уж очень хочется легко находить общий язык с окружающими, мы научим, как воспитать в себе редкую проницательность.

Не для кого не секрет, что характер человека формируется с детства. Именно с ранних лет предусмотрительные родители закладывают в нас понятия о доброте, справедливости и умении сочувствовать другим. Если ты честно делилась с друзьями бутербродом с колбасой во дворе, а не съедала в тихую за углом, если давала списывать контрольные бестолковому соседу по парте, если прощала хулиганов, которые каждый день придумывали обидные прозвища — значит твои мама и папа поработали на отлично! А если ты регулярно была на стороне злодеев, то срочно спеши изучать способы, которые помогут развить в себе эмпатию — возможность понимать чужие чувства, сопереживать и уметь уважать чужое и свое личное пространство.

Сопереживание — это не то, что ты можешь запросто включить в используемый арсенал маркетинговых техник, если тебе вдруг понадобится улучшить свои показатели. Сопереживание требует искренности, поскольку большинство людей могут легко отличить того, кто по-настоящему обеспокоен их благосостоянием, и тех, кто просто хочет нажиться на этом. Очень важно, когда в окружении есть люди, которые искренне могут тебя поддержать и войти в положение. Такие свойства присущи, к сожалению, не всем. Как раз, так называемые эмпаты, способны чувствовать внутренний эмоциональный мир других. По мнению Зигмунда Фрейда, люди, обладающие эмпатическими способностями, могут не только объективно оценить и понять чувства другого, но еще и пропустить эти переживания сквозь самого себя.

Что еще ты должна запомнить о термине, который поистине может повернуть твою жизнь в нужное русло, пожалуй, что эмпатия — сопереживание осознанное, ему можно научиться, но крайне сложным это покажется для людей, которые никогда ранее не испытывали чувств, вмещающих в себя это понятие. В одно мгновение измениться невозможно. На это потребуется много времени, а пока обсудим с чего стоит начать.

Как развить в себе эмпатию:

Слушайте глубоко

В беседе с другим человеком у тебя не должно присутствовать отвлекающих моментов, ты должна сосредоточиться на том, что именно он вам говорит. Не пытайся предсказать, что он скажет дальше, не придумывай идеи и решения о своем собственном ответе или историю, которую ты хочешь рассказать сразу, как только он «закроет рот». Пока ты слушаешь, тебя не должно ничего отвлекать, даже твои собственные мысли.

Следи за деталями

Начни прослеживать жестикуляцию и мимику других людей. Это поможет научиться чувствовать их эмоциональное состояние. Изучай черты характера, наблюдай со стороны. Это научит тебя объективно оценивать свои поступки. Ты посмотришь, как ведет себя личность в разных ситуациях, в каких больше нервничает либо проявляет волнение.

Помогай другим

Разбуди в себе чуткость по отношению к окружающим, помогай всем, кто нуждается в помощи, в силу своих возможностей. Нужно научиться сострадать другим людям и забыть про эгоизм. Постарайся отдаться этому процессу всецело и глубоко. Ни в коем случае не критикуй, не делай негативных выводов, не ставь каких-либо установок. Нужно просто оголить душу, оставить все за пределами своего «Я» и полностью погрузиться в оппонента.

Читай художественную литературу

Читай книги, художественные и научные, любую литературу, которая поможет в самосовершенствовании. Читая хорошую книгу, человек зачастую представляет себя на месте главного персонажа. Таким образом у тебя возникает возможность поставить себя в другие ситуации, которые ты никогда раньше не испытывала в реальной жизни. Ты сможешь прожить жизнью героев и ощутить их эмоции, которые помогут повысить твои собственные эмоции и чувства.

Путешествуй

Личное знакомство с другими странами и культурами поможет разрушить многие стереотипные представления о других народах и начать чувствовать всех людей на более глубоком уровне. Конечно, сейчас у тебя может и не быть возможности съездить в Китай или какую-то другую страну. В этом случае посети хотя бы другой город, сходите в незнакомый район, ну или хотя бы загляни в новый ресторан.

Займись благотворительностью

Стань волонтером какой-нибудь благотворительной акции, но постарайся уделить этому делу достаточно времени. Общайся с людьми, помогая им.