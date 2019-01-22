Факторы, которые повышают риск попадания в секту

Что заставляет людей вступать в секты, к которым они сначала даже и не думали присоединяться? Существует ряд факторов, которые увеличивают риск, считают психолог Хокан Йерво (Håkan Järvå) и психотерапевт Хелена Лёфгрен (Helena Löfgren).

Часто все начинается с того, что ты встречаешь каких-то милых людей, которые проявляют к тебе интерес как к личности и дают тебе ощущение собственной важности. Чуть позже ты внезапно оказываешься втянутым в секту.

Но в первую очередь тебя влечет не идеология или религия, а сообщество, ощущение причастности. Чувство, что ты — часть единого целого.

Так говорят профессиональные психолог и психотерапевт, с которыми поговорила «Дагенс нюхетер». У обоих — большой опыт работы с людьми, которые сумели вырваться из тоталитарных движений и сект, кроме того, они и сами побывали в организациях, напоминающих секты.

«Чаще всего и понятия не имеешь, куда вступаешь и в чем дело. Очень редко этот выбор делается осознанно», — говорит психолог Хокан Йерво, который вместе с Петером Дальгреном (Peter Dahlgren) написал книгу «Влияние и манипуляции» (Påverkan och manipulation).

По его словам, тот, кто вступает в секту, постепенно оказывается вовлеченным в некое окружение. Это происходит благодаря тайным, но очень продуманным манипуляциям, которые со временем становятся все более мощными.

В конце концов человек попадается в ловушку. И потом уже очень трудно из нее вырваться.

«Это становится чем-то вроде наркотика, ты все время хочешь еще и еще», — говорит Хокан Йерво.

Проблема связана с тем, что человек по своей сути — социальное существо, стадное животное, которое хочет быть добрым, полезным и открытым по отношению к другим, считает Хокан Йерво.

«Трудно относиться к кому-то с подозрением. Ведь этого так не хочется. Если бы все вокруг ходили и во всем подозревали друг друга, у нас было бы очень грустное общество», — говорит он.

Хелена Лёфгрен как терапевт видела множество людей, которые ушли из секты и нуждались в ее консультациях. Она тоже убеждена, что очень редко кто-то сознательно вступает в секту, располагая полной информацией о ней.

По ее мнению, очень важно, как окружающие относятся к тому, кто попал в секту. Большая ошибка — начать просто высказывать то, что на уме у многих: человека основательно обманули и промыли ему мозги.

«Реагируя так, вы определенно закрываете всякую возможность для диалога. Осуждение — самый надежный способ заставить человека прекратить с вами общение», — говорит Хелена Лёфгрен.

Вместо этого, считает она, надо создать предпосылки для доверительной беседы, в ходе которой можно будет задать вопросы, которые вас интересуют.

И она, и Хокан Йерво сотрудничают с организацией «Источник помощи» (Hjälpkällan) — объединением, которое поддерживает людей, вырвавшихся из сект, и тех, у кого был опыт участия в религиозных сообществах. Оба резко не согласны с представлением, что люди, втянутые в секты, относятся к особому типу «слабых».

«Нельзя сказать, что есть какие-то определенные типы личностей, которые легче обмануть или на которые легче влиять, чем на других людей. Справедливо, скорее, что бывают ситуации, когда человека легче втянуть во что-то, в чем человек изначально не собирался участвовать», — говорит Хокан Йерво.

В то же время оба считают, что есть ряд факторов, значительно увеличивающих риск попадания в секту. Особенное внимание Хокан Йерво обращает на четыре момента:

1. Человеку от 16 до 26 лет. В этом возрасте на нас легче повлиять, мы более открыты, чем впоследствии. Молодой человек более раним, у него не очень много опыта и он действует более импульсивно.

2. Человеку не хватает социальных связей. Без таких связей человек более подвержен влиянию. Поэтому молодежь особенно уязвима, особенно во время путешествий в одиночку, считает Хокан Йерво.

«Многие мошенники нацеливаются именно на одиноких путешественников. Те, кто ездит в компании, совсем не так уязвимы».

3. Человек считает, что его нельзя обмануть. Хокан Йерво полагает, что СМИ недостаточно внимания уделяют описанию тревожных сигналов, за которыми надо следить, если не хочешь угодить в секту. Поэтому многие не знают об опасностях и считают, что им это не грозит.

«Все всегда начинается с того, что с вами заговаривает человек, транслирующий очень позитивные и хорошие вещи. Вас захваливают. Трудно этому противостоять, потому что у всех нас к этому слабость. Вас должно насторожить, если все выглядит слишком уж позитивно и происходит чересчур быстро».

4. Человек интересуется всем в жизни и открыт для новых впечатлений. Это очень хорошие качества, говорит Хокан Йерво. Но если вам не повезет, вы можете связаться с плохой компанией.

У Хокана Йерво есть личный опыт. В 20 лет он был членом движения сайентологов и всего провел там 14 лет. Решение получить психологическое образование и работать с теми, кто покинул тоталитарные организации, связано в том числе и с этим.

«Дагенс нюхетер»: Что заставило вас стать сайентологом?

Хокан Йерво: Все вышеназванные факторы риска были для меня актуальны. Я был молод, я только что переехал в Гётеборг, где был одинок, и я был открыт для жизни. Я столкнулся с сайентологами в первую же неделю в Гётеборге, будучи очень восприимчивым ко всему.

Хелена Лёфгрен в молодости тоже попала в секту — христианскую Церковь объединения, она же — движение Муна, члены которого утверждали, что Мессия вернулся на землю в облике их лидера.

«Мне было 23 года. На улице в Нью-Йорке мне встретилась, как я тогда думала, группа очень милых студентов, которые занимались благотворительностью. Прошло немало времени, прежде чем я поняла, что это было что-то религиозное», — рассказывает она.

Хелена Лёфгрен оставалась в организации два года. Затем ее оттуда похитили по заданию ее родителей, и она прошла специальный курс «депрограммирования».

«К счастью, у меня были квартира, деньги, друзья и оценки, так что я смогла начать учиться. Но понадобилась и профессиональная помощь, чтобы жить дальше», — говорит она.

Со временем Хелена Лёфгрен обучилась на психотерапевта и решила специализироваться именно на людях, которым удалось вырваться из тоталитарных организаций.

Ее собственная история подкрепляет утверждение, что человека могут вовлечь в то, что он на самом деле не поддерживает, даже если сам он никогда не допускал, что такое возможно. Она-то считала, что у нее иммунитет к такого рода влиянию.

Хелена Лёфгрен выросла в открытой семье, где обсуждались политика и феминизм. Работала программистом. Много ездила по миру и встречалась со многими разными людьми.

«Я считала, что у меня хорошие аналитические способности, развитый интеллект, и я совсем не была религиозна. То, что я могу попасть в какую-то странную религию, никак не вписывалось в мою картину мира», — говорит она.

Проблема в том, что многие, кто считает вступивших в секту слабыми или подверженными чужому влиянию, недооценивают возможные эмоциональные манипуляции, считает Хелена Лёфгрен.

«Человек не делает рациональный, свободный выбор, а находится под жестким давлением чувств. Если вы нутром чуете что-то странное — это сигнал, что пора сделать перерыв», — говорит она.

Те, кому не удается выстоять, платят за это большую цену. Человек передает себя в руки высшей власти и отказывается от права самому управлять своей жизнью. Человек идет на компромисс в том, что касается его личной жизни.

Когда ты уже попал в мир сектантских идей, вырваться может быть очень трудно. Первое, что надо сделать, — это понять, что ты вступил не на ту дорогу. Но и это не так просто. В тоталитарной группе задавать критические вопросы или ставить что-то под сомнение немыслимо.

Многие разрывают связи с прежней жизнью, став тем самым еще более уязвимыми для влияния группы.

«В этом и заключается цель. Но тогда все уже не кажется таким радужным. Приходит неуверенность. Чем дольше ты ждешь, тем труднее выбраться», — объясняет Хокан Йерво.

Большая ошибка, которую допускают многие, по словам Хокана Йерво, — обращаться со своими сомнениями к тем, кто завлек тебя в секту. Там ничего не добьешься. Скорее тебя обвинят в измене и нарушении разных обещаний.

«Дагенс Нюхетер»: Что же нужно делать?

Хокан Йерво: Тайно спланировать побег и удрать. Чаще всего хочется завершать отношения по-доброму, но только если это не деструктивные отношения. Лучше хорошо бежать, чем плохо бороться.

Опыт Хелены Лёфгрен свидетельствует, что способ, момент и причины разрыва очень сильно зависят от каждого отдельно взятого человека.

«Может, вы уже чувствуете, что даже ваши дети начинают от этого страдать. Еще один звоночек: сами лидеры секты живут не так, как проповедуют другим».

Бывает важно получить потом профессиональную поддержку. Человек становится очень уязвимым и часто сохраняет эмоциональную связь с движением, которое покинул, говорит Хелена Лёфгрен.

«Некоторым нужно долго об этом говорить. Им не дают покоя вопросы о вине и стыде. Многим из тех, кто попал в тоталитарную группу во взрослом возрасте, важно потом понять, как же им в будущем доверять другим людям и самим себе».

Когда пора насторожиться

Хокан Йерво называет несколько примет, которые должны вас насторожить и предостеречь, что вы близки к тому, чтобы попасть в секту:

1. преувеличенное дружелюбие. Человек быстро начинает чувствовать себя очень ценным, ему льстят и уделяют много внимания;

2. новый знакомый начинает просить вас о каких-то услугах, которые вам не очень удобно оказывать;

3. ваших друзей и родственников очерняют. Это начинается с каких-то мелочей, но вскоре семья и друзья оказываются совершенно вытеснены из вашей жизни;

4. человек начинает отказываться от собственной жизни. Например, перестает ходить на тренировки или встречаться с друзьями;

5. внезапно все кажется не таким уж прекрасным. Появляется неуверенность, не знаешь, как себя вести. Вас больше не хвалят, а все чаще критикуют.

Отличительные признаки секты

Чем больше пунктов совпадают, тем больше шансов, что речь идет об опасной религиозной группе или движении.

Лидеры всегда правы. Их нельзя критиковать, потому что они обязательно более развиты, чем члены организации.

Картина мира черно-белая. Учения движения безупречны и безошибочны, их нельзя критиковать.

Девиз — всегда «все или ничего», члены группы должны делать все, что им предписывает движение, чтобы духовно развиваться.

Обвинения и контроль над мыслями. Критические мысли — грех.

Членов группы изолируют от окружающего мира. Прежняя жизнь и старые товарищи ничего не стоят. Чаще всего предлагается избегать родственников и всех остальных, кто критикует движение.

Участие в мероприятиях группы обязательно.

Члены группы должны передать или завещать свое имущество движению, а его деятельность поддерживается, например, десятиной.

Всех, кто хочет покинуть движение, запугивают всяческими несчастьями. После смерти они попадут в ад.