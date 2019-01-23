Спокойной ночи: как защититься от кошмаров

Кошмар — это сновидение со страшным или угрожающим сюжетом. Психологи считают кошмары отражением непроработанных эмоциональных переживаний, эзотерики объясняют вмешательством потусторонних сил, а ученые видят в них расстройство быстрой фазы сна. Как показывают различные исследования, кошмары чаще посещают женщин, детей и творческих людей, поскольку у них более подвижная психика и лучше развита фантазия. В некоторых случаях кошмарные сновидения могут указывать на наличие неврологических или психических нарушений.

Большинство людей кошмарные сновидения посещают неоднократно в сложные жизненные периоды. После таких снов человек нередко просыпается в холодном поту от ужаса, а неприятные картинки и обрывочные переживания приснившегося страшного сюжета сохраняются в памяти от нескольких минут до нескольких дней.

Причиной кошмаров может стать физический дискомфорт: неудобная поза спящего или болевой сигнал от какого-то органа, могут быть восприняты спящим мозгом в виде устрашающей картинки. Чтобы избежать ужасных снов по физиологическим причинам, не увлекайтесь алкоголем и психостимулирующими препаратами, а также не слишком плотно ужинайте перед сном.

Что касается психологического дискомфорта, который может вызывать кошмары, то с ним дело обстоит сложнее. Психологи считают, что, если наяву человеку не удалось «переварить» какую-то неприятную информацию, подсознание «разберется» с ней во сне, но есть риск, что часть трансформируется в кошмар.

Справиться с кошмарами вполне реально: