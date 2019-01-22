5 признаков, что вы живете в отрицании

Отрицание как форма психзащиты может быть полезным способом для твоего мозга осознать пугающую информацию, не впадая в состояние шока. После травмирующего события тебе понадобится несколько дней или недель для того, чтобы обработать поступившую информацию и справиться с ней. Но что, если ты остаешься в этом состоянии гораздо больше времени? Сверяясь с нашим чек-листом, ты сможешь понять, не пора ли тебе признать, что не справляешься со своими проблемами самостоятельно.

1. Считаешь, что, чтобы было хорошо — делать нужно самой

Возможно, ты всерьез считаешь, что нельзя доверять окружающим, которые недостаточно компетентны, но это также значит, что ты чересчур доверяешь сама себе. Это легкая форма отрицания, за которой ты не видишь того, как дела обстоят на самом деле.

2. Думаешь, что не ошибаешься

Ты всерьез уверена, что ты достаточно талантлива, осмотрительна и сообразительна, что все, к чему ты прикасаешься — превращается в золото? Люди по своей природе несовершенны, так что если ты всерьез считаешь, что предусмотрела все и ошибки быть не может — это и есть твоя главная ошибка.

3. Не считаешь себя виноватой в происходящем

Ты продолжаешь делать все правильно, а люди вокруг портят все планы. Мне жаль, что приходится это говорить, но отказ от ответственности за происходящее с тобой — один из главных признаков того, что ты живешь в отрицании.

4. Думаешь, что люди вокруг тебя не понимают

Все люди, которые тебя окружают, не понимают, насколько ты хороша? Неужели сотни людей, которых ты встречаешь за свою жизнь, поголовно невежественны и слепы? Если ты действительно так считаешь, то проблема определенно кроется в другом. Не забывай о том, что многие люди думают совершенно не так, как ты. Ты можешь окружить себя единомышленниками, но тогда это только усилит твое отрицание, ведь они будут постоянно подпитывать его. В твоем близком кругу обязательно должны быть люди, которые время от времени могут оспаривать твои идеи, чтобы ты чаще задавалась вопросом о том, все ли предусмотрела.

5. Чувствуешь, что люди настроены против тебя

Кажется, что мир словно настроен против тебя, а ты борешься с этим ужасным заговором? Если ты даже не рассматриваешь возможность получения помощи, то пора признать, что ты просто живешь в отрицании и отказываешься смотреть на то, как на самом деле обстоят дела. Весьма маловероятно, что все в мире вступают в сговор против тебя, и, скорее всего, это ты делаешь что-то не так и способствуешь такой негативной реакции окружающих.

Помни, что прибегать к отрицанию вполне нормально, и каждый из нас время от времени делает так. Но если ты продолжаешь жить в этой ситуации, вокруг все идет не так и тебе неясно, почему — скорее всего, ты что-то отрицаешь. Подвергни свои предположения сомнению, и это позволит тебе выйти из цикла.