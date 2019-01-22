Как перестать тратить все до копейки и начать откладывать

Финансовый консультант Светлана Шишкина рассказывает о том, как перестать жить от зарплаты до зарплаты, куда на самом деле уходят деньги и как научиться правильно ставить финансовые цели.

Вроде бы мы неплохо зарабатываем, а денег все равно никогда нет. Почему так?

Денег обычно нет по двум причинам. Бывает, что семье действительно надо еще поработать над увеличением дохода, возможно, пересмотреть свои рабочие обязанности, подумать, чем еще заняться. Но чаще всего у людей на самом деле нет ответа на вопрос, куда же уходят деньги. Если вы просто начнете считать, это уже может помочь высвободить 10-15 процентов денег. Тут действует эмоциональный момент: если вы знаете, что вам надо будет записать расход, вы два раза подумаете, а стоит ли эту трату совершать. Привычка записывать расходы может удержать от импульсивных покупок.

Кроме того, когда вы все записываете, вы сразу начинаете учитывать те расходы, которых в голове просто не было. Бывает, что у людей до 40% дохода растворяются в черной дыре, они даже не понимают, куда делись эти деньги — это нужно решать.

Ну хорошо, вот мы вроде все расписали, и нету ни одной статьи расходов, которую можно было бы урезать. Не на еде же экономить!

У каждого могут быть свои денежные пылесосы. Например, бывает так: вот есть семья, у них есть машина. На этой машине отец семейства ездит на работу и с работы — сама по себе она не является средством заработка. Условно, он не работает таксистом или перевозчиком мебели, например. И эта машина может сжирать до трети семейного бюджета — знаю такие случаи. Это и ежемесячная плата по автокредиту, и КАСКО, ОСАГО, бензин, техосмотр. Треть денег уходит на машину, которая не приносит семье никакого дохода. Решение в денной ситуации болезненное, но лучше принять его сейчас: избавиться от этого денежного пылесоса и начать откладывать деньги на свое будущее, на образование детей на первый взнос по квартире, на пенсию.

Таким же «пылесосом» являются кредиты. У людей есть представление, что маленькая перепета — это несущественно. И они берут один потребительский кредит, другой, третий. Кажется, что это удобный инструмент. Зачем мне копить: поехал в отпуск, вернулся, расплатился. Получается, ты сначала потребляешь, и только потом зарабатываешь. Вот от этой системы, когда вы берете в долг у банка, стоит ОДИН раз перейти к тому, что вы берете в долг у себя. Если вы можете платить каждый месяц по кредиту, значит вы можете накопить эту сумму. Один раз вы накапливаете эти деньги, и дальше начинаете брать в кредит у себя. Надо вам на отпуск — взяли сами у себя и себе же потом отдаете, и при этом не кормите банки. Все! Нужно лишь один раз потерпеть.

Небольших «денежных пылесосов» тоже очень много. Мы годами не пересматриваем тариф сотовой связи, тариф интернета и телевизора. Многие, например, считают, что 1000 рублей в месяц за телевизор, который они не смотрят, это ерунда. Но это 12 тысяч в год! Также мы ленимся подключить кешбэк и проценты на остаток по карте — а ведь так можно плюс 1500 в месяц зарабатывать. Это еще 18 тысяч за год! Мы считаем, что комиссия за снятие денег в банкомате другого банка — это тоже ерунда. А ведь это тоже около 1000 рублей в месяц! Найдите два банкомата своего банка возле дома и два возле работы — и будете экономить 12000 рублей в год.

Еще много уходит на детей. Родители лучше не купят что-то себе, зато у детей полно одежды, игрушек, всевозможные кружки. Многие семьи признаются в том, что дети — это чуть ли не главная статья расходов у них.

Это история про средний класс и про то, как у нас устроена голова. Многим из нас чего-то недодали в детстве и поэтому теперь нам кажется кощунственной мысль экономить на ребенке. Как это я куплю не хорошую коляску, неужели я пожалею денег на хороший кружок? Недавно я ходила по магазину и продавец обратился ко мне со словами: «Смотрите, какая игрушка, купите, порадуйте ребенка!» И я подумала: а что, ребенок не может от чего-то другого порадоваться? Если вы спросите у своего ребенка, что его радует, он упомянет не только игрушки и вещи. Он обязательно скажет «сходить с родителями погулять» или «покататься вместе на коньках». Есть куча бесплатных развлечений для всей семьи! Тут нужно работать со своей головой и осознать, что ежедневные ненужные покупки, о которых ребенок тут же забывает, это наша попытка заглушить чувство родительской вины. Плюс нужно понять, что экономить на ребенке — это нормально! Начните заменять вещи материальные вещами эмоциональными, выстраивайте приоритеты, если видите, что очень много денег уходит на детей.

Ну хорошо, вот мы устранили все свои «пылесосы» и хотим начать копить. Но ведь невозможно копить на все сразу! Вроде нужна и квартира, и образование детям, и на пенсию чтобы осталось.

Если в целом посмотреть на личные финансы, то вы увидите, что это некий сосуд, содержимое которого мы пытаемся разделить, чтобы найти баланс между «сегодня» и «завтра». Вот к нам приходят 100 рублей, мы тратим их сегодня и ничего не оставляем на завтра. А ведь завтра — и через 10 лет, и через 20, и на пенсии — нам должно житься так же хорошо, как и сегодня!

Поэтому, если вы понимаете, что можете реализовать только одну цель — например, откладывать деньги на образование детей либо откладывать их на пенсию, надо выбирать свою пенсию. Если вы сможете освободить детей от необходимости содержать вас в старости, это уже огромный вклад в их будущее. Собственная финансовая независимость должна быть одной из важнейших целей! И именно эта цель должна влиять на все финансовые решения, которые вы принимаете. То есть, распределение финансов должно быть здоровым. Например, отпуск не является самой важной нашей целью, к тому же, отдохнуть можно и за 20 тысяч, и за 50 тысяч и за миллион. На первом месте всегда должна быть история про финансовую независимость, потом идут текущие траты, потом — будущее детей и все остальное.

А как правильно копить на пенсию?

Ты сначала ставишь себе цель: «Я хочу, чтоб у меня на пенсии была вот такая-то сумма в месяц». Дальше ты считаешь, какой нужен капитал, чтобы он приносил нужную сумму в месяц на процентах. Дальше ты считаешь, сколько нужно откладывать в месяц с учетом инвестирования но и с учетом инфляции.

Вот, скажем, человек хочет иметь на пенсии 1000 долларов в месяц уже с учетом инфляции. Сейчас ему 30 лет. Ему достаточно начать откладывать 300 долларов в месяц. К 60 годам он скопит капитал, который позволит ему получать 1000 долларов в месяц всю оставшуюся жизнь. Таким образом, откладывание — это регулярный расход. Эта сумма должна откладываться каждый месяц.

Эх, бывает так, что вроде и начинаешь откладывать — а потом сам у себя забираешь и тратишь. Как с этим быть?

Тут могут быть две проблемы: психологического характера и технического характера.

Если это проблема технического характера вроде «думал, что отложу сразу после зарплаты, но так долго тянул, что в итоге все потратил», то можно подобрать инструменты. Когда перечисление денег не будет требовать усилий. Например, можно установить автоматическое списание в день зарплаты. Деньги списались, ушли на закрытый счет и все — что осталось, то и тратите. Но это не будет работать, если не решить психологическую проблему. Обычно люди срываются и тратят накопленное, когда они копят просто для того, чтобы копить. Без цели. Тут обязательно нужно знать, ЗАЧЕМ ты копишь.

Например, вы копите на квартиру. Представьте, как она будет выглядеть, где находиться, вообразите, как вы уже живете в ней. Этим нужно гореть! Тогда каждый месяц вы с радостью будете думать: «Вот, я еще на 10 тысяч приближаюсь к этой прекрасной квартире». Когда у меня была цель погасить ипотеку, я любые свободные деньги несла туда. Пришла мне премия, неожиданная подработка — все туда. Потому что была цель!

Так же точно нужно думать о пенсионном капитале. Представьте, как вы будете жить на пенсии, если у вас будет постоянный доход. Можно для контраста посмотреть на тех, кто сейчас живет на государственную пенсию — если не получается мотивироваться на позитив. Вы все время должны помнить о том, что, лишая себя чего-то сегодня, вы приобретаете это завтра.