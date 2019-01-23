Кто такие хронофаги и почему мы не умеем им сказать «нет»

В тайм-менеджменте часто фигурирует такой термин, как «хронофаги». Под пожирателями времени теоретики самодисциплины обычно подразумевают черты человеческого характера, например, перфекционизм или неорганизованность. Мне же хронофаги неизменно представляются определенными субъектами, которые, кстати, совершенно не похожи на описанных Стивеном Кингом лангольеров, питающихся пространством. Однако это не делает их менее опасными.

«…И вот тут-то я поняла, что она имела в виду, когда сказала мне о том, что он якобы прислушивается к мнению Максима Федоровича…», — продолжала вещать моя бывшая коллега, встреченная случайно на улице. Я понятия не имею, кто такой Максим Федорович и другие герои ее 40-минутного рассказа. Продолжаю выразительно бросать взгляд на часы, намекая на занятость и отсутствие возможности дослушать душещипательную историю до конца. Природная вежливость и воспитание не позволяют мне прервать поток ненужной информации, отнимающей время и грозящей наградить меня сильной мигренью. Как итог знакомая (чье имя я так и не сумела вспомнить) отняла у меня добрых два часа, которые я могла (и планировала) провести куда более продуктивно.

Волей-неволей в такие моменты вспоминаются так называемые «хронофаги», или в дословном переводе с древнегреческого «пожиратели времени». Звучит, конечно, устрашающе. Но на деле это просто люди, которые ищут свободные уши. Вот скучно живется вашей соседке Клавдии Петровне, и она решила: а почему бы не поговорить с вами, ведь вы ее точно выслушаете! И, как ни странно, она обычно оказывается права.

Хронофаги будто интуитивно выбирают тех людей, которые не смогут грубо прервать их рассказ и напитают их своими эмоциями, потратив впустую бесценные часы своей жизни.

На самом деле таких людей бесконечно много, и встретить их можно где угодно: от работы до общественного транспорта или очереди в поликлинике. Они, как настоящие хищники, почувствуют вас и тут же заведут бессмысленный разговор, который лично вам не интересен совершенно. В итоге хронофаг уйдет в легком восторге, а вы останетесь наедине с чувством усталости и апатией.

Как распознать хронофага? Да очень просто. Во-первых, они слышат только себя и совершенно не готовы менять тему разговора, пока не закончат рассказ. Любые попытки сменить направление беседы обернутся скандалом и упреками. Припоминаете, как вас укоряли: «Если тебе неинтересно — так и скажи! Я вот всегда тебя выслушиваю»? Вам стыдно — пожиратель времени сыт.

Еще одним отличительным качеством хронофага является игра в «да, но». То есть вы слушаете проблему, и вам кажется, что от вас ждут помощи в ее решении. Это не так. Заметили, что все попытки решить вопросы сталкиваются с изначальным согласием, а потом с кучей аргументов против? Американский психолог Эрик Берн описывал данную игру, суть которой показать свою уникальность, эмоционально задавив собеседников, пренебрежительно отвергая их помощь как бессмысленную и даже глупую.

Подумайте, наверняка в вашем окружении есть множество хронофагов. Одни готовы отнять у вас несколько минут, другие — часы, а самые опасные годами будут питаться вашим временем и эмоциями.

Во избежание ложных домыслов о дружбе стоит отметить, друг всегда готов выслушать вас в ответ. Готов принять вашу помощь и без обид сменит наскучившую тему. Хронофаг — нет. Вот не любят они оставлять после себя недосказанность и, тем более, возвращать ваше время обратно. Еще чего, ведь они только что им так хорошо пообедали.

Как бороться с этими временными паразитами? Очень просто. Научитесь говорить «нет».

Нет, мне неинтересно. Нет, я занята. Нет, я не пытаюсь вас обидеть. Заметьте, просто говорить «нет», а не взрываться эмоционально, вспоминая накопившиеся обиды.

Конечно, не исключено, что вас тут же назовут грубой и хамовитой. Возможно, даже приплетут ваших «бестолковых» детей и «гулящего/пьющего/наркомана» мужа. Чего только не скажет со злости оставшийся голодным хронофаг. Не обращайте внимания. Главное, помните: ваше время бесценно! Оно только ваше, и распоряжаться им надо лишь по своему усмотрению, не позволяя кому бы то ни было воровать его.