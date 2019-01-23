Чему вы учите своих детей на самом деле

Рассказывает психолог Евгений Идзиковский.

Почти каждый раз, когда я решаю чью-то проблему, убираю старые детские травмы, клиенты меня спрашивают «а как мне быть с моими детьми, чтобы всё у них было хорошо, чтобы они были свободны от психологических проблем?!»

Ребенок вырос ленивым? Виноваты родители. Несчастным? Виноваты родители.

Не может устроить свою жизнь, испытывает проблемы со здоровьем? Виноваты родители.

Признайтесь, вы же считаете, что несете полную ответственность за будущее своих детей.

А мамы так и вообще могут не разделять себя и ребенка: «Мы ходим на кружки с детства». «Мы ходим к репетитору для ЕГЭ».

Хорошая новость: что бы вы ни делали, что бы ни происходило, дети могут вырасти здоровыми и счастливыми людьми. Плохая новость: что бы вы ни делали, что бы ни происходило, дети могут вырасти больным несчастными неудачниками с психологическими проблемами.

Так как же повлиять на судьбу ребенка? Как повысить его шансы на успех и счастье? Вот конкретные рекомендации:

1) Личный пример лучше разговора. Если вы курите, рассказывать, что курить вредно — бесполезно. Хотите концентрации на учебе? Учитесь и работайте дома. Покажите, что труд важен. Трудитесь совместно.

2) "То, что сегодня ребенок делает вместе со взрослыми, завтра он будет делать сам". © Выготский. Совместная деятельность крайне важна. Даже, если вы обеспечите только личный пример и совместную деятельность, вы будете эффективней, чем 99% родителей. И эта деятельность всегда должна быть на шаг впереди. Когда дети могут делать сами — не лезьте. Попросят — помогите. Это особенно важно в первые 9-12 лет. Прочтите учебник по возрастной психологии и сделайте по инструкции.

3) Ваши желания и амбиции только для вас. Мечтаете о фигурном катании? Карьере балерины? Музыкальной школе? Идите туда сами. Можете сводить туда чадо несколько раз, но если ребенок не хочет, значит, не хочет. Вы не знаете, как ему будет лучше. Честно, не знаете. Заставлять и принуждать бессмысленно, просто озлобляет. Есть грань между развитием и мучением.

4) Выражайте свои чувства. Делайте это в явной форме. Давайте простую и понятную обратную связь. «Ты/он должен был сам догадаться» — легкий способ поломать психику. Намеки, эмоциональное давление, манипуляции… возможно, так было с вами. Теперь вы выросли и переносите это на своих детей. Не надо. Они вам верят, они вас любят. Не превращайте отношения в семье в минное поле из неожиданностей, будьте прозрачны.

5) Решите свои проблемы. Сходите к психологу. Будьте счастливы. Ребенок копирует ваше поведение, мысли, состояния. Старается быть похожим на вас. Не доверяете людям? Страдаете? Не можете наладить отношения, рабочую сферу, общение с людьми? Почему вы удивляетесь, что у детей похожие проблемы?

Ребенок это колодец желаний. Что вы туда положите, то потом и вынете. Если в вас конфликты и обиды. Вы не можете разобраться в собственных чувствах к родителям… да и работа не очень устраивает. Чему вы учите ваших детей? Кладите туда счастье, любовь, труд. Вырастет гармоничный человек.