Как найти мужа, если нет квартиры

Стыдно ли в 30 лет не иметь своего жилья и что делать девушке, если она хочет замуж, советуют наши читатели и читательницы.

Жениху нечего предложить?)))) Вот умора) Это жених тебе должен предлагать руку, сердце. А если он будет интересоваться твоим материальным или финансовым положением — сразу нафик его посылай. Женщин любят не за это… ( Егор Иванов

Мне кажется, с появлением интернета люди стали меньше общаться и дичают, семью сейчас тоже сложно создать (Кот Леопольд)

Ох-хо-хо! А почему не "Мне 20, а ни машины, ни дачи"?))) Свою квартиру люди зарабатывают годам этак к 40-ка, а то и к 45-ти. Потому что в 30 ты только-только становишься более менее грамотным и опытным специалистом в своей области (разумеется, если не кирпичи на стройке таскаешь — там много опыта и ума не нужно). К 30-ти годам "обычные" люди только-только начинают нормально зарабатывать. А свою квартиру именно покупают к 30-ти годам только те, кому мама-папа (НЕ миллионеры) дали хороший старт и помогли материально. Или просто талантливые люди с коммерческой жилкой — эти и раньше могут, кстати. А так в основном квартиры — это наследство от умерших дедушек-бабушек, и никак иначе. (dslay1)

Нечего предложить женихам. Нет денег на отдых и развлечения. Прекрасно. Значит есть время на ежедневные пробежки, гимнастику, изучение современных профессий, чтение художественной литературы. И с алкоголем завяжи. Полностью. Сделай спортивную подтянутую фигуру, наберись ума. Поставь маленькие цели, например, прочитать 10 книг классиков детектива. И обязательно похвали себя за достижение цели. Успех за успехом, и все получится. (Ильшат Сулейманов)

— Материальное положение женщины — это не ее проблема. Даже может наоборот, сразу понятно, что если у нее "как у латыша *** и душа", то мужчине интересна именно она. Внешность конечно важна, но тоже не на первом месте, потому что стандарты красоты у всех свои. Как говорится — "порядок бьет класс", так и в случаях с красотой именно ухоженность иногда выходит на первое место. Но самое главное — это именно душа: внимание, заинтересованность в партнере, умение окружить его любовью и уютом (даже на съемной квартире). Вот если этого нет, то предложить и правда нечего… ( Александр Иванов

— Тебе 30, а своего жилья нет. И чего в этом такого удивительного. Большинство моих знакомых и я живут с предками, а чем ты лучше нас. (Геннадий Усок)

— Это к 30-ти годам нам кажется, что мы уже много прожили и многое видали! А к 40-ка (когда этот ветер молодости в голове поутихнет) многие понимают — что еще толком и не начинали жить!))))) (Olga Miheeva)

— Всё дело в раскатывании губ обычно, если взять в ипотеку квартиру километрах в 40 от Москвы, то можно легко оплачивать ипотеку теми деньгами, которые сейчас уходят на аренду квартиры в Москве. А вы хотите рядом с работой и задаром. Ну-ну. (Александр Фамилия)