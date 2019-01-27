Раху и Кету: между прошлым и будущим

О том, какие навыки мы уже развили, а какие нам предстоит тренировать в себе на протяжении всей жизни, расскажут две точки в натальной карте — Раху и Кету.

Раху и Кету — это Северный и Южный лунные узлы. Эти две точки никак не выражены материально, то есть, нет планет, но, несмотря на это, влияют они значительно. Кету (Южный узел) показывает, с какими качествами характера и навыками мы родились, в какую сторону перекос может быть. Например, если Кету в Деве, человек отличается рационализмом и трезвым взглядом на мир (это из позитивного), а также дотошностью и чрезмерным вниманием к деталям (что может периодически выводить из себя даже его самого). Такому человеку необходимо развивать противоположные качества знака Рыб, в котором расположен его Северный узел, вектор самосовершенствования. Это умение смотреть на вещи в общем, не вникая в частности, видеть картинку в целом. Это и выбор в сторону чувств, пренебрежение логикой. Кстати, люди с таким положением узлов рождались в период со 2 декабря 1987 по 21 мая 1989 года. Так что если вы вдруг родились в этот период, сделайте упор на интуицию.

Что стоит развивать, учитывая вашу дату рождения, читайте ниже.

Раху в Овне (с 20 августа 1967 по 18 апреля 1969, с 6 апреля 1986 по 1 декабря 1987, с 27 декабря 2004 по 22 июня 2006) — стоит развивать волю и умение отстаивать себя и свои взгляды

Раху в Тельце (с 12 сентября 1984 по 5 апреля 1986, 15 апреля 2003 по 26 декабря 2004) — надо стремиться накапливать энергию и ресурсы самостоятельно, не полагаясь на чужую помощь

Раху в Близнецах (с 25 августа 1964 по 19 февраля 1966, с 16 марта 1983 по 11 сентября 1984, с 14 октября 2001 по 14 апреля 2003) — нужно отказаться от теории в пользу практики, развивать практичность

Раху в Раке (с 23 декабря 1962 по 24 августа 1964, с 20 сентября 1981 по 15 марта 1983, с 9 апреля 2000 по 13 октября 2001) — стремитесь реализовать себя в семье, а не в карьере

Раху во Льве (с 11 июня 1961 по 22 декабря 1962, с 5 января 1980 по 19 сентября 1981, с 20 октября 1998 по 8 апреля 2000) — стоит развивать личное творчество, стремиться к индивидуализации, преодолевать желание затеряться в толпе

Раху в Деве (с 16 декабря 1959 по 10 июня 1961, с 5 июля 1978 по 4 января 1980, с 25 января 1997 по 19 октября 1998) — стоит перенести фокус внимания на детали, мыслить здраво и рационально, уважать логику

Раху в Весах (с 16 июня 1958 по 15 декабря 1959, с 8 января 1977 по 4 июля 1978, с 31 июля 1995 по 24 января 1997) — надо развивать дипломатические навыки и умение налаживать связи и строить отношения

Раху в Скорпионе (с 4 октября 1959 по 15 июня 1960, с 10 июля 1975 по 7 января 1977, с 1 февраля 1994 по 30 июля 1995) — учитесь использовать чужую силу и энергию, не будучи в зависимости от других людей

Раху в Стрельце (с 3 апреля 1955 по 3 октября 1956, с 27 октября 1973 по 9 июля 1975, со 2 августа 1992 по 31 января 1994) — развивайте свое мировоззрение, переключайтесь со всего мелкого и прагматичного на масштабное и глубокое, путешествуйте

Раху в Козероге (с 9 октября 1953 по 2 апреля 1955, с 27 апреля 1972 по 26 октября 1973, с 19 ноября 1990 по 1 августа 1992) — всегда следуйте своей цели, стройте карьеру и не утопайте в эмоциях

Раху в Водолее (с 2 ноября 1970 по 26 апреля 1972, с 22 мая 1989 по 18 ноября 1990) — ищите коллективы, в которых ваша сущность раскроется максимально, отпускайте собственнические инстинкты и цените друзей

Раху в Рыбах (с 19 апреля 1969 по 1 ноября 1970, со 2 декабря 1987 по 21 мая 1989) — между чувством и долгом выбирайте первое, не зацикливайтесь на деталях, учитесь видеть картинку целиком.