5 проверенных способов повысить самооценку

Бывают моменты, когда даже самые уверенные из нас чувствуют себя не лучшим образом. Вроде еще вчера вы видели в себе много достоинств, а уже сегодня — сплошные недостатки. Конечно, легко сказать: «Все будет хорошо, у тебя все получится». Но так будет только в том случае, если мы действительно считаем себя способными на многое. Адекватная самооценка еще никому не помешала, так что, если ваша по тем или иным причинам пострадала, самое время вернуть ее на место.

Жизнь полосата, и порой наступают периоды, когда все выглядит в темном свете. В такие моменты в первую очередь страдает самооценка. Можно сидеть и посыпать голову пеплом, грустить и жалеть себя. А можно начать улучшать жизнь. Так что вам мешает начать это сделать уже сейчас? Попробуйте 5 проверенных способов повысить самооценку. Кто знает, возможно, мир покажется не таким серым, а будни заиграют новыми красками?

Изменить что-то во внешности

Женщины трепетно относятся к себе, потому любой комментарий может вывести их из равновесия и заставить сомневаться в собственной привлекательности. В любом случае отличный внешний вид еще никому не помешал. Отражение в зеркале давно не радует? Может, пришло время изменить стрижку и цвет волос? Сделать стильную прическу, покрасить локоны в рыжий или зеленый цвет, как давно хотели, но не решались? Стесняетесь лишних килограммов? Может, пора найти систему питания, которая поможет похудеть и не вызовет голодных мук? Или запишитесь в спортзал, чтобы улучшить фигуру к лету. Месяц-два работы над телом, и результат не заставит себя ждать, что обязательно отразится на моральном состоянии.

Исполнить давнюю мечту

С каждым днем чувствуете себя все более неуверенно, погружаясь в собственные переживания? Отличный метод избавиться от негатива — так называемый позитивный стресс. Вы всегда мечтали прыгнуть с парашютом, совершить прыжок с банджи или научиться кататься на сноуборде? Возможно, пришло время для экстремального поступка. Если пока не готовы, вполне можно просто посетить аттракционы, где вас ожидает полезная эмоциональная встряска. Проверено — даже активный день в аквапарке на горках способен добавить радостных эмоций и изменить ход мыслей в лучшую сторону.

Найти время для хобби

Каждому человеку, помимо повседневных рутинных занятий, нужно уделить время любимому увлечению. Выделите себе час-два в сутки, которые вы будете проводить на свое усмотрение. Давно хотели научиться фотографировать или играть на гитаре? Запишитесь на первый пробный урок. Рисование, вышивка, плетение бисером, кулинария, маникюр, визаж — огромное количество всевозможных хобби, и первые достижения заставят вас поверить в себя.

Сменить работу и увеличить заработок

Родители заставляли получить диплом экономиста, и теперь вы ходите на работу, как на каторгу, в результате ваша самооценка снижается день ото дня? Вполне вероятно, что вы сможете начать другую карьеру. Начните развивать любые из своих талантов! Не исключено, что вы успешно реализуетесь в другом амплуа. Если радикальные перемены в ваши планы не входят, вполне можно окончить курсы и найти для себя хорошо оплачиваемую подработку.

Исключить из круга общения токсичных людей

На нас в огромной степени влияет круг общения. Старайтесь окружить себя доброжелательными людьми, которые будут верить в вас. Желательно минимизировать контакты с теми, кто пытается самоутвердиться за ваш счет, хочет унизить, чтобы показаться значимее в собственных глазах. Токсичность — ужасная зараза, ей не место в вашем мире.

Нет смысла постоянно сравнивать себя с другими и завидовать кому-либо. Сконцентрируйтесь на своих достижениях и старайтесь приумножить их. Принимайте похвалу и благодарите за комплименты, концентрируйтесь на позитивных качествах и развивайте их, тогда любое из начинаний обязательно увенчается успехом!