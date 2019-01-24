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Тест Ахматовой: оказывается, люди делятся всего на два типа 

WDay.ru 5 часов назад
Фото: WDay.ru
Поэтесса запросто видела суть людей по трем их предпочтениям!
То, что Анна Ахматова — не просто поэтесса, а еще и чуткий психолог, догадывались многие. Оказывается, у гениальной женщины был любимый тест, по которому она безошибочно могла определить, к какому типу людей относится ее собеседник.
По мнению Анны Ахматовой, люди делятся всего на два типа. Но прежде чем мы расскажем, выберете, что вы предпочтете: чай или кофе? Собаки или кошки? А вот сейчас вопрос посложнее: Пастернак или Мандельштам?
К людям, которые выбирают «Чай, собак и Пастернака» Ахматова относила людей простоватых, спокойных и надежных. Также их отличает здравомыслие и оптимизм. Менталитет — московский. А вот второй тип «Кофе, кошка и Мандельштам» поэтесса приписывала людям с тонкой душевной организацией, склонным драматизировать события и максимально переживать даже по мелочам. Менталитет — петербуржец.
Причем чтобы попасть в одну из этих категорий, достаточно совпасть всего лишь по двум пунктам теста. Куда себя относила сама Анна Ахматова, истории неизвестно.
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Психология , Анна Ахматова
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