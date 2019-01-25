Почему женщины не хотят быть ухоженными дома

Мы все так стараемся выглядеть, как можно более привлекательно, что в суете быта попросту забываем о том, какими нас видят самые родные и близкие люди. Почему и как так получилось, что женщины готовы наряжаться для посторонних людей, а дома предпочитают расслабиться и не утруждаться?

Не зря российских женщин считают самыми красивыми, самыми ухоженными, стройными, стильными… Впрочем, перечислять наши достоинства с определением «самая» можно бесконечно долго. С правдой-то не поспоришь. Когда я приезжаю на отдых за границу, у меня не вызывает труда распознать в незнакомке соотечественницу. Она выделяется на фоне остальных своим гардеробом, милой улыбкой и безупречной укладкой. Конечно, я говорю сейчас не обо всех россиянках, но согласитесь, большинство именно такие. А если девушка еще и не замужем, так она уж точно не выйдет из дома без боевого раскраса. Хотя и дама с кольцом на безымянно пальце едва ли уступит юной красавице в стремлении произвести эффект на окружающих. Но какая же она дома?

Однажды мне пришлось зайти на чашку чая к своей начальнице, которая была на больничном. Было важно обсудить бюджет одного крупного мероприятия, и без ее согласования я не могла показать предварительную смету клиенту. Привыкнув видеть руководителя при всем параде, в шикарных платьях от кутюр и с неизменным макияжем, я в первое мгновение, как она открыла мне дверь, попросту растерялась. На пороге стояла вовсе не привычная светская львица, которая в мгновение ока завязывает новые знакомства в среде незнакомых людей, а обыкновенная женщина в безразмерной пижаме, с растрепанными волосами и без грамма косметики на уставшем лице.

Со временем я и сама обзавелась семьей и столкнулась с реальностью быта. Конечно, первое время я выглядела с иголочки с раннего утра. Проснувшийся на работу муж видел меня уже в гриме, с прической и, разумеется, в красивом домашнем костюме. Ни тебе отекших глаз, ни засохшей слюны в уголке рта. С годами и появлением ребенка сей навык как-то незаметно растворился. И вот я уже ношусь по дому каждое утро как ненормальная фурия. Горящий бешенством взгляд, волосы, торчащие во все стороны, и растянутое трико. Ору на мужа, ребенка, кошку… меняю опилки в клетке хомяка, параллельно варю дочери кашу, жарю стейк благоверному и исполняю при этом настоящие чудеса акробатики в попытках не споткнуться о путающуюся под ногами вечно голодную кошку.

Спустя еще час, когда семейство мирно жует завтрак, я затихаю в ванной комнате, и уже через 15-20 минут оттуда выплывает ухоженная красавица с приклеенной на уста улыбкой. Именно такой меня видят в детских секциях, в общественных местах и спортивном клубе. И я отлично знаю, что большинство женщин живут по тому же принципу. Мы самые-самые, но для кого? Для посторонних людей, чье мнение для нас не играет особой роли.

Странная тенденция вырисовывается. Выходит, что для кого-то мы готовы наряжаться, а для собственной семьи — нет. И так сойдет! Перебьются!

Еще удивительнее, с каким пренебрежением женщины готовы относиться к мнению собственного мужа. А ведь именно с этим человеком они, собственно, планируют провести долгую и счастливую жизнь. Случайно взглянув на себя со стороны (я попала в кадр, когда муж записывал очередное видео учащейся есть дочери), я была в ужасе. Эффект был абсолютно неожиданным. Я несколько раз пересматривала ролик с мрачной думой на лице, после чего выкинула старые домашние вещи и купила несколько новых костюмов. Вернулась к привычке вставать пораньше, чтобы успеть привести себя в порядок заранее и стараюсь не раздражаться по утрам из-за количества дел, которые надо успеть закончить.

Так как работаю я из дома, перед приходом мужа неизменно смотрюсь в зеркало и переодеваюсь во что-то нарядное. В конце концов, он тоже устал и ему куда приятнее видеть дома красивую и улыбающуюся жену вместо разъяренной фурии с вороньим гнездом на голове. К тому же, представьте, что вы ждете курьера. Вы ведь переоденетесь? Причешетесь? Так чем же муж хуже?

И вообще, привычка смотреть на себя со стороны оказалась весьма полезной. Мы так привыкли казаться для чужих идеальными, что забыли о необходимости показывать себя такой и самым близким людям — мужу и детям.

Как говаривал некогда царь Соломон, мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Думается мне, что именно так и поступают те женщины, прилагающие усилия для создания своего идеального имиджа в глазах посторонних и не заботящиеся о том, какими их видят домочадцы.