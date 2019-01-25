Когда регламент в тягость: истории из офисной жизни

Никто не будет спорить, что офисный регламент призван сделать пребывание на работе не только эффективным, но и удобным. Руководителю и HR-специалисту бывает не просто найти золотую середину между полезными правилами и теми, которые вызывают непонимание и неприятие у персонала.

У меня есть три истории из практики. Первая. Руководительница в юридической компании решила навести порядок в офисе и повысить эффективность работы подчиненных, которые, по ее мнению, были не организованы. Для этого в помещении всю мебель расставили по определенной системе, измерив необходимое расстояние между столами, шкафами и стульями. Но женщина пошла дальше и разметила все столы линиями, как на дорогах. Структура обновленного офиса предписывала сотрудникам, где должны лежать ручки или бумаги, а где — стоять чашки.

Все это она проделала в выходные, а с понедельника рассказала подчиненным, что отныне соблюдение новых правил будет строго контролироваться: ежедневник должен лежать слева, ручка и чашка — справа.

Сотрудники не знали, как реагировать, а нововведения приняли за шутку. Но, после нескольких штрафов за то, что они кладут ручки и мобильные телефоны не туда, куда предписано новыми правилами, шутки прекратились и начались заявления об уходе. После увольнения пятого сотрудника в течение недели, нововведения отменили.

Вторая история — о финансовом директоре, которая считала, что люди по природе своей агрессивны. В компании, где работала женщина, все сотрудники, по ее мнению, были агрессивны, а офисное пространство пропитано напряжением и раздражительностью. Для борьбы с этим она решила использовать силу растений.

В коридорах, кабинетах, на подоконниках, тумбочках и столах стали появляться цветы. Людям сначала это понравилось, но потом стало мешать. Но руководительница требовала, чтобы подчиненные не просто работали среди растений, но и ухаживали за ними. За каждым сотрудником «закрепили» по 10-15 цветочных горшков. На это стало уходить много времени. Тех подчиненных, у которых растения стали засыхать, терять листья или прекращали цвести, она начинала считать плохими, «неправильными» людьми, с «неправильной» аурой, негативным эмоциональным зарядом. С ними проводились воспитательные беседы, их отправляли на тренинги, рекомендовали заняться самоанализом или йогой.

Однажды вечером, после совещания, в офисе открыли окно, чтобы проветрить. Уходя, сотрудники забыли его закрыть. Произошло это в пятницу, окно оставалось открытым все выходные, на дворе стояла холодная осень. К понедельнику все цветы в помещении погибли. В понедельник все участники собрания были обвинены в безответственном отношении, невнимательности, безразличии и скрытой агрессией. Квартальную премию никто не получил.

Третья история — «мужская». Мужчина, коммерческий директор, был категорически против сотрудников, набравших вес. По его мнению, любой человек при желании может похудеть, остальное — лень и отговорки. А ленивые и медлительные сотрудники компании не нужны.

Он не принимал на работу полных людей, даже если они были талантливы и высокопрофессиональны. А если замечал, что кто-то из его подчиненных набрал лишние килограммы, выносил строгое, предупреждение и угрожал увольнением, если тот не исправится.

В офисной «кухне», где сотрудники ели, пили кофе и отдыхали, стояли весы. В случае спорных ситуаций руководитель отправлял всех на взвешивание…

Глупостям офисного регламента люди сопротивляются — сначала слабо, потом явно. Это мешает работе, демотивирует сотрудников, приводит к текучке кадров. Проигрывает рабочий процесс и руководитель. В таких ситуациях будет лучше пересмотреть жесткие или не обоснованные правила.