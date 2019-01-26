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Ахиллесова пята: уязвимые точки психики знаков 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма «Малефисента»
Психика представителей знаков зодиака устроена по-разному. У каждого есть свое больное место, зная которое, можно избежать давления на эту мозоль. Об уязвимых точках психики знаков зодиака читайте в этом материале.

Овен

Овны ненавидят, когда кто-то пытается подавить их импульсы. Если вы намекнете им, что их желание невыполнимо (особенно потому, что это нарушает чей-то покой), они озвереют.

Телец

Тельцы — страшные собственники. Если вы не хотите портить с ними отношения, не претендуйте на то, что принадлежит только им. Не трогайте их вещи и их самих, если не уверены, что Телец этого хочет.

Близнецы

Близнецы будут очень несчастны, если кто-то ограничит им их возможности. В основном это касается получения новой информации — поэтому не лишайте их общения с новыми людьми и не запирайте одних.

Рак

Раки очень эмоциональны, поэтому все что угодно может стать их больной точкой. Но это обязательно касается чувств, так что если не хотите ранить рака — не будьте с ними грубыми и бесчувственными, все очень просто.

Лев

Львы помешаны на себе самих, их больное место — чувство собственной значимости. Малейший намек на несостоятельность и бесталанность Львов заставляет их страдать (но вам они этого могут не показать, так как для них важно держать лицо).

Дева

Девы очень дотошны, и чувство порядка — их больное место. Они большие зануды, и стоит вам нарушить схему, договоренность — Дева придет в бешенство.

Весы

Весы — адепты покоя и умиротворенности, так что их слабое место — движение вопреки сохранению этого самого покоя. Другими словами, они ненавидят конфликты и столкновения, хотите взбесить Весы — заставьте их повоевать с вами.

Скорпион

Скорпионы очень мстительны, так что если вы надавите им на больную мозоль, будьте уверены, что в ответ вам будет так же больно. Их уязвимое место — роль и значение в чужой (возможно, вашей) жизни, так что постарайтесь демонстрировать Скорпиону, как он важен для вас.

Стрелец

Стрельцы больше всего дорожат своим авторитетом. Если хотите сделать Стрельцу больно — усомнитесь в том, что он прав. Или начните пренебрегать его рекомендациями, например. Такого неуважения Стрелец точно не вынесет.

Козерог

Козероги — настоящие достигаторы. Сделать им больно можно, сказав, что они не достигнут или не достигли какой-то важной цели (важной для них лично, не для вас).

Водолей

Водолеи отличаются любовью к свободе, так что любые ограничения (действительно любые!) приводят Водолеев в бешенство.

Рыбы

Рыбы — самые непрактичные люди в мире. Поэтому если постоянно требовать от них соблюдения четкого рабочего расписания и говорить о деньгах (которые они должны), Рыбы свихнутся.
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