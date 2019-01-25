Девочки такие девочки: 5 мифов о женской дружбе

Тема женской дружбы вечна. Многие уверены, что такого понятия в природе не существует и представительницы прекрасного пола готовы буквально «съесть» друг друга, если хоть в чем-то их интересы пересекаются. Так ли это на самом деле?

Есть много мнений о женской дружбе, бесчисленное количество анекдотов, составленных преимущественно мужчинами. Но общий посыл таков — женщины априори воспринимают друг друга как конкуренток, причем во всем. Мужская психология довольно проста, они прямо выражают мысли, недовольство и критику, а подруги зачастую не так прямолинейны и действуют куда более изощренно.

Встречаются две подруги:

— Дорогая, ты так поправилась!..

— Это я еще похудела! Видела бы ты меня месяц назад, была, как ты!

Помните фильм «Служебный роман», главная героиня которого Людмила Прокофьевна с горечью рассказала Анатолию Новосельцеву о том, что «ликвидировала» всех подруг, после того как одна из них увела у нее жениха? В реальной жизни такие истории, увы, не редкость, так, может, надо последовать примеру Калугиной? Не стоит мыслить столь категорично: женская дружба встречается, однако мифов о ней превеликое множество.

Миф 1. Подруга по умолчанию вам завидует

Это совершенно необязательно. Конечно, женщины всегда и во всем сравнивают себя с другими, но это не значит, что они будут особо сокрушаться по поводу собственных недостатков перед более успешными конкурентками. Правда, редкие дамы способны признать и принять превосходство подруги во внешности, умственных данных или каких-либо достижениях. А уж порадоваться за другую — это вообще из ряда вон. Но исключения бывают, и если вы спокойно признаете чьи-то преимущества, вполне вероятно, что сможете построить теплые отношения.

Миф 2. Она мечтает увести вашего любимого

История знает немало примеров, когда подруги уводили друг у друга возлюбленных/ мужей и становились настоящими соперницами в борьбе за личное счастье. Конечно, можно долго рассуждать о моральных качествах, но факт остается фактом. При этом вряд ли есть смысл видеть соперницу в каждой привлекательной приятельнице. Оптимально — если ваши вкусы решительно отличаются.

Миф 3. После замужества и рождения детей дружбе конец

Часто бывает так, что женщины долгое время общаются, но потом связь прерывается: их интересы стали слишком различаться. Пока одна обзавелась мужем и детьми, вторая продолжает вести свободный образ жизни. Общего становится мало. Но так случается, если у вас были поверхностные отношения. Как правило, со временем отсеиваются только самые неблагонадежные подружки, а по-настоящему близкие люди никуда не исчезают, несмотря на годы, смену семейного положения и рождение пятерых детей.

Миф 4. На дружбу влияет социальное положение

Со временем все мы меняемся, достигаем определенных высот или теряем материальные блага. Кто-то начинает смотреть свысока на менее успешных подруг, кто-то сам избегает общения. Но при нормальных человеческих отношениях девчонки всегда будут стараться помочь друг другу или сделают все, чтобы не демонстрировать разницу в доходах или социальном статусе.

Миф 5. Женская дружба невозможна на расстоянии

К сожалению, это касается общения в целом. Очень часто закадычные подруги теряются, так как не способны поддерживать связь на расстоянии. Но это лишь повод задуматься, если вас так легко вычеркнули из жизни, были ли вы нужны?

Женская дружба сравнима с бриллиантом, который встречается крайне редко. Не ждите от тех, кто рядом самопожертвования вроде почки, которую готова отдать другу певица Рита Дакота. Поддерживайте друг друга, радуйтесь достижениям, не нарушайте личные границы. И тогда вы сможете с уверенностью сказать, что девочки умеют дружить не хуже мальчиков.