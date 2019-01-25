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Виновата ли женщина, если у нее нет мужа и детей 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Одинокая женщина желает познакомиться"
Можно ли осуждать женщину, которая к 36 годам не сумела обзавестись собственной семьей, и почему такие женщины считаются неудачницами. Своими наблюдениями поделились мужчины и женщины.
  • Отношения это не красивая сказка, а работа души. Вы просто травмирующую ситуацию в отношениях не пройдете, вы ее завалите, даже не приблизившись. Вам влюбляться нельзя, в любви душа раскрывается и вся грязь из глубины наружу вылезает, а у вас идеалы, красивые отношения, принц на белом коне, а может вам для вашего развития бомж нужен, вы такого никогда не примите. Неспроста вас знакомят с неудачниками с кучей комплексов, вы хотите выбирать, кого вам любить, а это уже, извините, вы вселенной управлять пытаетесь. А вселенная по масштабу несравнимо больше вашего маленького эго. С. Н. Лазарева почитайте, может, что и прояснится.
  • Проблема не в замужестве и не в отсутствии детей, а в том, что за долгих 36 лет так никто вас и не полюбил. И дети любить не будут, так как их нет. Разве не грустно?
  • У меня трое детей и четверо внуков. Все дети с высшим образованием, все нашли в жизни свое место, вполне достойные люди. Я испытываю огромное удовлетворение от прожитой жизни, от мысли, что наш род не пресечется. А ведь родить и вырастить их такими было совсем не просто, любая женщина-мать знает, чего это стоит. Боязнь замужества и деторождения есть следствие эгоизма, себялюбия. Жизнь в старости, увы, вас обязательно накажет… одиночеством.
  • Это устаревшая информация. Видно, автор давно в люди не выходил. Сейчас наоборот все, как раз незамужние более удачливы, уравновешены и состоявшиеся в жизни дамы. Они свободны от мужиков и самодостаточны. Да и выглядят гораздо лучше, чем замужние замученные бытом и мужчиной с его вечными проблемами..
  • Кто такие общество? Кому и что я должен? Наличие детей не гарантирует "нормальной" старости. В семье, а не где-нибудь в доме престарелых. В данном случае Фаина Раневская была права — (***) положенный на мнение окружающих — позволяет спокойно жить и наслаждаться жизнью!
  • С себя начинайте, мужчины. Бросайте пить, курить, обвинять во всех грехах женщин… Глядишь, как ответственность на себя будете брать, так и семьи будут крепкими. А то пока вы по бабам да в танчики вечерком, жене не помогая, так, конечно, вымирать будет Россия.
  • А ведь автор права! Тысячу раз права! Наши идиотские устои именно советско-российского менталитета стараются давить вот на таких личностей всеми путями, как каток по асфальту! Мой вам совет и таким, как они, — держитесь и крепитесь, ваше мнение верное, давление родни, знакомых, и друзей тут совершенно неуместны. Нравится им жить под гнетом шаблонов в нашем незрелом, шаблонном и закостенелом устоями обществом? Да завсегда пожалуйста! Начнете давать советы таким девушкам и женщинам по поводу брака и детей, идите в лес собирать грибы-ягоды!
А как считаете вы?
Женский форум
Психология , Фаина Раневская
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