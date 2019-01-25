Пикап-гороскоп: как обольстить каждый знак зодиака

За окном пятница, а это значит, что в ближайшие выходные все мы обязаны вляпаться в историю. Естественно, в любовную! О том, какому незнакомцу строить глазки, а с кем лучше спорить о ядерной инженерии, читайте в пикап-гороскопе.

Овен

Уже в детстве Овен понял, что он — супермен, главная миссия которого — спасать красоток и помогать в трудную минуту несчастным. Может, накаченное тело и повадки «настоящего мужика» действительно намекают на это, но под горой мышц скрывается мужчина-истеричка. Да-да, это он обижается на каждое слово, заламывает руки, когда ему что-то не нравится и постоянно хочет выяснить отношения. И тебе оно надо? Если надо, то потешь его суперменское эго — прикинься милой белой овечкой, которой нужен герой. Невинные кудряшки, пышное платье, симпатичные туфельки, глупый взгляд, улыбка до ушей и Овен сам найдет, от чего тебя нужно спасать. Ну а ты, обязательно отрепетируй фразу «У тебя такие бицепсы, ты, наверное, ничего не боишься!», говори ее по случаю и без, обязательно с придыханием.

Телец

Телец — рубаха-парень, поэтому женщина ему нужна до глупости простая, честная, искренняя. А вот эти все тонкие намеки, гендерные игры — с этим, пожалуйста, к Деве. Поэтому тактику выбирай простую и седую: надень красное платье с декольте до бедер, много пей, эротически танцуй и при нужной кондиции помани Тельца пальчиком в закат. Куда в закат — Тельцу абсолютно все равно: сказали идти, значит нужно идти. Ты так его уломаешь и шубу купить, и на себя квартиру переписать. Со всеми бы так!

Близнецы

Как бы Близнец не хотел походить на Шварценеггера в юности, чаще он похож на безумного соседа дядю Васю, который каждый вечер выгуливает невидимого питона Тузика и натравливает на прохожих. К счастью, свихнулся Близнец не полностью: половина его субличностей в полном адеквате, а те, что словили весеннее обострение раньше времени, могут спокойно поговорить с тобой о том, как они за семь дней сотворили Землю, как завоевали полмира, сожгли Москву и хотят стул повыше. В любом случае, разговор — вот твой козырь.

Рак

Из хитинового панциря мужчина выбирается наружу крайне редко, поэтому чаще проси бармена подлить, конечно, если ты уверена, что это Рак. Хотя опознать его проще некуда: увидела грустный взгляд — это Рак, его опять кто-то обидел. Поэтому выставь вперед свою нежную грудь, прижми к ней плачущего Рака, приговаривай, что ты все понимаешь, чаще подливай в его стакан, и все — ты женщина-идеал. Учти, идеальной ты останешься до первой ссоры.

Лев

Лев до сих пор живет в каменном веке, где мужчина глушил понравившуюся женщину костью мамонта, закидывал на плечо и уносил к себе в берлогу варить борщ и стричь ему ногти. К львиному сожалению, фишка с костью мамонта в современном мире не прокатит, а значит, Лев оглушит тебя любовными серенадами, закидает розами и плюшевыми медведями, атакует романтическими мастер-классами. Тебе самой делать ничего не нужно, просто расслабься и наблюдай за тем, как Лев корчит из себя царя зверей. Только не затягивай, ты не единственная тигрица на планете.

Дева

Абсолютно все Девы знают, что любовь к мелодрамам, свечам с запахом ванили, кашемиру и кьянти пола не имеет. Поэтому соблазнять их нужно как любимую подругу: сплетнями, романтическими историями, а добить — красивым ужином и ванной с лепестками роз. Только делать все это нужно невзначай, иначе мужское эго встанет на дыбы и унесет мужчину подальше, хлопнув дверью. Потому что он мужчина, и он должен завоевывать и соблазнять, и вообще, не для такой его роза цвела!

Весы

Весы до седых висков и болей в позвоночнике не могут определиться, куда им — к серьезным мужикам или утонченным поэтам. Идеальный режим — что-то среднее, когда он и в вальсе с тобой может закружиться, и хапнуть пол-литра винишка на брудершафт, занюхав твоей косой. Поэтому при обольщении главное — не напиться с ним до зеленых слоников и не опустить чашу весов на другую сторону — начать писать совместные стихи на каком-нибудь старом кладбище. Оптимальный вариант — идти по тонкому льду: соблазнить его интеллектом. Ведь он, как никто другой, в его наличие у женщин верит и именно это ценит в красотке.

Скорпион

Если вдруг ты всю жизнь хотела мучиться, но в жизни крупно везет и страдать совершенно не от чего, то можно закрутить роман со Скорпионом. Итак, чтобы завоевать Скорпиона, нужно всего лишь одно — быть женщиной. Увидев вас, он сам перейдет к действиям: стрелять глазами, показывать бицепсы, танцевать польку, показывать приемы айкидо, становиться Петросяном, показывать на незнакомке трюк распиливания ножом — в ход идет все возможное. И если вот это все вам кажется милым и веселым, то радуйтесь, после фразы «я тебя люблю», сорвавшейся с ваших губ, он покажет жирную черту характера — а-ля сын Мефистофеля.

Стрелец

Красное платье, без красного платья, бесчисленные комплименты, игрушечный самолет на радиоуправлении — все это для Стрельца пресно и неинтересно. Ему нужны «кошки-мышки», и чем эти игры будут безумнее — тем лучше. Прийти на свидание в платье девочки-куколки, заказать графин водки, на матерном русском рассказать о любимых поэтах — в тебе еще и загадка должна быть. Постоянно намекать на секс, но при этом быть неприступной крепостью, флиртовать на его глазах с другими, наконец отдаться ему, а потом сказать, что вы, вообще-то, просто друзья. Звучит дико, но его это точно зацепит!

Козерог

Мало того, что Козероги любят исключительно глазами, так у них еще и патологическое тоннельное зрение. Поэтому мелькать в ближайших сорока пяти градусах разодетая так, будто ты сегодня получаешь Оскар, — идеальный вариант. При этом нужно учитывать, что палиться нельзя: все это — чистой воды случайность. Как только Козерог тебя заметит, то попытается затащить в постель всеми возможными способами. Да-да, даже его кот чихал на твой богатый внутренний мир. Личность в тебе он разглядит после года-двух отношений, но это неточно.

Водолей

Соблазнить Водолея — это тебе не хомячка погладить: тут нужна смекалка, начитанность и аналитический склад ума. Начинать нужно за полгода до боевых действий: для начала прошерсти всю библиографию Конана Дойла и Агаты Кристи, распиши до мелких подробностей сюжет вашей встречи и дальнейшее развитие, а уже потом претворяй это в жизнь, раскидав по пути всевозможные отсылки и загадки (можешь не заморачиваться — так даже лучше: Водолей дольше будет терзать себя отгадкой, которой нет). Будет хорошо, если вы встретитесь где-нибудь в гостинице, напичканной странными постояльцами, еще лучше, если кого-нибудь убьют, двери заблокирует снежная лавина — идеально.

Рыбы

В соблазнении Рыб главное — быть красивым призом с бантиком на ягодице. Он должен тебя добиться, а ты — показывать свое возмущение всеми мышцами лица. При встрече с ним нужно отказать всем вокруг в его присутствии, а его лучше растоптать психологически — он еще тот мазохист, да только себе не признается. А следующие месяцы можно гнуть моську от дорогих колье, яхт, лимузинов и прочих приятностей, набивая себе цену в глазах Рыбы.