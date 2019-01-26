Как побороть в себе «комплекс Золушки»

Многие девочки в детстве мечтали встретить своего Сказочного Принца и жить в сказке. Принц обязательно был бы добрый, красивый, богатый и с Белым Конём. Он бы ворвался в её жизнь и увёз в далекое Королевство, где нет надоедливых родителей, ненавистных учителей и противной домашки. Но годы идут, девочки вырастают, встречаются с реальным миром и живыми людьми. Вещи, казавшиеся мечтой в 13 лет, становятся странными в 20. И не нужна уже сказка, когда ты сама решаешь, как и с кем проводить своё время. И только Золушка — умница и красавица — остаётся дома один на один с тяжелой работой, ведь её Принц за ней так и не приехал.

Комплекс Золушки — это состояние, когда женщина в зрелом возрасте продолжает жить детскими мечтами о сказочной жизни и отказывается принимать реальность. Этот термин был впервые введён Колетт Даулинг в её книге «Комплекс Золушки» в 1990 году. Даулинг определила комплекс Золушки как «страх независимости». По её мнению, в основе комплекса Золушки лежит подсознательное желание женщины передать ответственность за свою жизнь и благополучие в чужие руки. Золушки не живут настоящим, для них лучшая жизнь — где-то там, далеко, поджидает их, и совсем от них не зависит. Однажды Высшие Силы (Бог, Крёстная фея, Вселенная и др.) увидят их старания и устроят им Спасительное Сказочное Чудо. Чудом может быть что угодно, но девочки, растущие в традиционных семьях, чаще всего видят своё избавление в Прекрасном Принце с непременным набором уже известных им качеств. «Комплекс Золушки — это целая система отношений и страхов, которые удерживают женщин в тени и мешают им реализовать в полной мере свой ум и творческие способности, — пишет Даулинг. — Подобно Золушке современные женщины все еще ждут, что появится мужчина и изменит их жизнь».

Чем опасен комплекс Золушки?

Мечта золушки заведомо неосуществима, но Золушка будет ждать её исполнения, даже понимая это.

Всё, что не соответствует мечте — даже несбыточной — недостойно Золушки, а потому безжалостно вычеркивается из её жизни. Это касается даже близких людей и партнёров, ведь они никогда не сравнятся с «избранным» из её фантазий.

Золушка не видит истинной причины своих неудач и одиночества. В своей сложной жизни золушка винит весь остальной мир.

Вера в чудо становится оправданием пассивной жизненной позиции. Золушка будет терпеть всё, что её не устраивает и ждать, когда всё само собой изменится, вместо того, чтобы менять свою жизнь самостоятельно.

Золушка — привыкшая к тяжелой работе и ждущая вознаграждения — остаётся неудовлетворённой жизнью и окружающими её людьми. Несоответствие мечты и реальной жизни плохо сказывается на психическом благополучии золушки и приводит к неврозам, депрессии и разного рода зависимостям (от еды, алкоголя, даже наркотиков).

Как формируется комплекс Золушки?

Комплекс Золушки формируется у девочек, которым с детства внушают, что всё хорошее в жизни нужно заслужить: упорным трудом, покорностью, лишениями и терпением. Детские психологи настоятельно не рекомендуют родителям прибегать к таким манипуляциям. Ребенок, который воспитывается в таких условиях, выполняет требования не из личных побуждений, а из страха потерять любовь родителей. Такие дети вырастают с уверенностью в том, что любить их можно только за их дела, что совсем не способствует формированию самодостаточности. В традиционном патриархальном обществе комплексу Золушки подвержены большинство женщин, ведь в самой основе их воспитания лежит посыл «будь терпеливой и жди своего Принца». Большую роль в формировании у женщины комплекса золушки играет и популярная культура: книги, фильмы и сериалы. История о тихой скромнице-трудяге, которая вдруг встречает Того Самого Единственного и обретает своё счастье, является, пожалуй, одной из самых популярных и часто эксплуатируется масс-медиа. Вот и ждут девочки принцев, строя воздушные замки, пока реальная жизнь проходит мимо.

Что же делать?

Женщины с комплексом Золушки совсем не умеют отличать свои реальные желания и цели от тех, что они придумали для себя в детстве, поэтому им необходимо сформировать причинно-следственную связь между их действиями и достижением мечты. Золушкам стоит научиться принимать себя, поддерживать свою самооценку, распознавать свои настоящие чувства и желания. Им нужно перестать искать поддержку в окружающих и ждать от них одобрения. Важно тренировать осознанность и жить здесь и сейчас, принимать мир таким, какой он есть, и тогда реальность станет интереснее любой даже самой сказки.