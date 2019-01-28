Ашыпка на ашыпке: почему интернет так безграмотен

Нельзя сказать, что в школьные годы вопрос грамотности сильно кого-то беспокоил, скорее, это было чем-то само собой разумеющимся. Увы, в современный цифровой век, когда нет времени на книги, правописание стало чем-то вроде пережитка прошлого, острой необходимости в котором больше нет. С одной стороны, винить молодежь в неумении излагать мысли письменно и незнании банальных вещей, наверное, нельзя, с другой стороны, масштабы сегодняшней безграмотности в сети — это просто позор.

Невозможно не расстраиваться, заглянув на популярные сетевые форумы или прочитав простыни-комментарии в Инстаграме. Становится очевидно: умение излагать свои мысли и делать это грамотно перестало быть само собой разумеющимся навыком, отличающим человечество от других форм жизни. Тема грамотности в интернете совершенно не волнует подрастающее поколение, которое предпочитает изъясняться на «полуязыке» и с огромной скоростью выдает совершенно нечитаемые тексты. Конечно, ошибки совершают все. Но сомневаюсь, что кто-то сможет объяснить, почему одни все же стремятся к образованию и не стесняются иной раз проверить правописание, другие же вовсе не стыдятся полного ужаса в своих письменных сообщениях и даже озвучивают попросту нелепые объяснения такому явлению.

Да-да, на то, чтобы писать, как захочется, есть различные причины. Начиная с того, что «мы не на экзамене» и заканчивая банальными предлогами: спешка, усталость и неудобства печатания на маленьком экране. Но разве грамотность может быть переменной величиной? Тем более, если речь идет не о забытой запятой (одной на весь текст!), где можно поверить, что палец просто не нажал кнопку. Нет. Сегодня принято изъясняться, откровенно коверкая великий и могучий русский язык.

«Извини» пишется через «е», «Россия» превращается в «росию», просьбу сопровождают словом «пжалста», а через десяток лет в словарях точно появится слово «вообщем». Что уж говорить о запятых, которых попросту нет, и слитных написаний «не» с глаголами.

Нет, товарищи. Абсолютная массовая безграмотность в сочетании с уверенностью, что такое в порядке вещей, — это стыдно, недостойно и попросту ненормально.

В то же время нельзя не признать, что сегодня все направлено на облегчение правописания. Microsoft Word с большим удовольствием подчеркнет все очевидные ошибки и предложит соответствующие замены, лишь бы потребитель был доволен и ни о чем не беспокоился. Запросы в «Яндекс» можно писать как угодно, он все равно тебя поймет и сам исправит ошибку, предложив «официальный сайт» вместо запрашиваемого «офицального». Тут уж даже не буквоедам немудрено хоть раз задуматься над вопросом, куда катится мир и почему умения писать и считать перестали являться базовым фундаментом и основой интеллекта. Впрочем, самое обидное, что подобные удивления и рассуждения будут исходить от тех, кто и так старается грамотно излагать свои мысли. Остальные же, увы, не на экзамене и не обязаны следить за письменной речью, тем более, что в школе у них по русскому были одни пятерки, и ЕГЭ они сдали на высший бал. Отдали долг с процентами, так сказать, и теперь могут расправить крылья и почувствовать свободу полета мысли, которая больше никогда не споткнется о какую-то нудную грамматику и нехватку словарного запаса.

С этим настроем пользователи заполонили сеть, направо и налево рассылая безграмотные текстовые сообщения. Да и почему нет, если авторитет их важного и ценного мнения не подорвать какими-то отсутствующими закорючками-запятыми, а потому они просто обязаны поделиться своим кое-как написанным безапелляционным «ИМХО» со всем миром. А для официальных нужд, к счастью, всегда отыщется ворд под рукой.