Почему нельзя рассказывать о своих целях другим

Немецкий профессор психологии Питер Гольвитцер уже более 15 лет изучает феномен заявления своих целей окружающим. Однажды он провел эксперимент, целью которого было выяснить, влияют ли публичные обещания на достижение целей.

Гольвитцер отобрал группу студентов для эксперимента и составил список с утверждениями. Студенты должны были выбрать три конкретных утверждения, которые они собираются выполнить, чтобы стать успешными в карьере. Например, «я собираюсь взять все от своего образования», «я стану успешным в карьере» и так далее.

Опрос можно было пройти анонимно, но профессор не запрещал подписываться своим именем. Когда анкеты были сданы, Гольвитцер обнаружил, что большинство все же подписались своим именем. Он похвалил всех и сказал, что эксперимент закончен.

Психолог выждал некоторое время, чтобы студенты успели подзабыть анкету, а затем тайно создал ситуацию с проверкой на те утверждения. Он попросил всех студентов принять участие в работе, где требовалось трудиться максимально упорно и не покладая рук. Но при желании, студенты могли уйти с работы в любой момент.

Каждый, кто публично огласил в анкете свои намерения на будущее, довольно быстро слился с работы. Но те, кто сохранили свое имя в секрете при анкете, смогли сделать по-настоящему трудную работу и довести дело до конца.

Из этого можно сделать вывод, что если человек хочет достичь своей цели, ему нужно не говорить о ней, не заявлять публично и не слышать одобрений окружающих. Так будет подсознательно проще достигать результатов.