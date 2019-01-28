Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выявлена растущая опасность знакомств в интернете 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Британская полиция зафиксировала беспрецедентный рост сообщений об обманах и преступлениях, совершаемых с помощью приложения для знакомств Tinder. Данные приводит Daily Mail.
За последние три года число людей, пострадавших от любовников, найденных в сети, увеличилось более чем в два раза. В 2015 году правоохранители зафиксировали 442 обращения, а в 2018-м — почти 1,1 тысячи.
Полиция не уточнила характер обращений от жертв. Издание отмечает, что известны случаи, когда в приложении для знакомств орудовали мошенники, насильники и убийцы. Около трети нарушений закона, связанных с сервисами, приходится на преступления сексуального характера.
Местные власти обратили внимание на эту проблему после того, как 44-летняя британка Анна Роу (Anna Rowe) обнародовала свою историю. Она была обманута женатым мужчиной по имени Энтони Рэй (Antony Ray), с которым познакомилась в Tinder.
Когда любовник исчез после полугода отношений, Роу выяснила, что он использовал чужие фото и выдумал себе биографию. Сейчас она просит правительство законодательно запретить фейковые аккаунты в приложении.
Ранее пользователь сети под ником beam_me_up_softboi рассказал о наиболее нелепых способах познакомиться с женщиной в дейтинг-сервисе. Подписчики посмеялись над неловкими попытками завязать разговор.
Последние новости
На Украине заговорили о похищении Януковича из России Российский Су-27 подняли для перехвата американского разведчика США договорились с террористами о мире
Женский форум
Психология
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интимофобия: чем вызван страх близости
Естественная красота: звездные селфи без макияжа
Почему нельзя трогать свое лицо
«Идеальных мужчин нет, у каждого своя дурная тайна»4
Находчивая невеста заказала платье с карманами
Видео
Рамблер/гороскоп на 29 января
Психология
Савичева откровенно рассказала о потере ребенка
Звёзды
Психолог объяснил, почему Аршавин избегает детей
Звёзды
Помощница Петросяна получает от 700 тысяч рублей
Звёзды
Власти принудят россиян к здоровому питанию
Здоровье
Куценко заставил поклонников поволноваться
Звёзды
Фанаты Бузовой гадают, почему от нее отписалась сестра
Звёзды
Чем опасны белые полоски на курином филе
Еда
Что не стоит есть на завтрак
Еда Здоровье
Звезды за 80, которые по-прежнему в форме
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение