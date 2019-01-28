Стоит ли брать парня на встречу с друзьями

«А можно Саша тоже пойдет?» — вопрос, который заставляет нервничать как спрашивающего, так и отвечающего. С одной стороны, конечно, хочется провести свободное время со своим любимым человеком, особенно когда его не так много, а с другой, обижать друзей тоже не хочется. Я постаралась разобраться, что же можно с этим сделать.

Исследования показали: большинство людей считает, что в том, чтобы брать свою пару с собой нет ничего страшного, если вы заранее спросите. Конечно, всё зависит от формата встречи. Если вы просто собираетесь компанией друзей посидеть в пабе, обсудить работу и шутить шутки, то почему бы и нет. Это касается и всяких крупных мероприятий типа дней рождений, свадеб и больших вечеринок, где в основном кроме смолл тока ничего и не происходит. Если же это, например, какая-то особая встреча, организатор обозначил, что хочет видеть только вас, то, разумеется, туда не нужно брать никакого/никакую Сашу и спрашивать, наверное, тоже не стоит.

Однако, зная характеры своих друзей, я понимаю, что есть и те, у которых даже если спросишь, не против ли они, то они всегда скажут: «конечно, приводи!», — а по итогам будут тихо меня ненавидеть. Казалось бы, я же спрашиваю, чтобы узнать ответ, но это не всегда так работает.

Мнение специалиста

Я взяла комментарий у Мазуровой Надежды Владимировны, доктора психологических наук и профессора кафедры социальной психологии Московского института психоанализа:

«Если приглашающий сразу не обозначил, что приглашает только вас, нет ничего страшного в том, чобы спросить. Но в зависимости от того, какой человек, стоит правильно выбрать форму вопроса, Например, если на вопрос: «А можно Саша пойдет?»— человек точно ответит положительно, то лучше аккуратно спросить, в каком формате будет встреча, это беспроигрышный вариант»

Личный опыт

Я также опросила пару человек, которые с таким вопросом сталкивались.

Стефания, 42:

«На дни рождения, праздники и вечеринки я всегда беру мужа с собой. Если у меня встреча с подругами, то всё зависит от ситуации. Конечно, может такое быть, что некоторые друзья от вас от вас отвернутся под предлогом того, что вы «променяли» их на своего возлюбленного, но это произойдет только потому, что он просто есть. А настоящие друзья останутся.»

Светлана, 23:

«Не нужно каждый раз спрашивать об этом друзей, это начинает раздражать. И вообще, у этого «Саши» нет своих дел или друзей?»

Владимир, 25:

«Все зависит от отношений друзей к вашему партнеру. Если человек нормально вписывается в компанию или не особо привлекает к себе внимание, но в целом говорит адекватные вещи, то почему бы и не брать его с собой? А в вопросах я не вижу особого смысла, люди всегда будут врать, чтобы не обидеть.»

От себя хочу добавить, что, разумеется, парень или девушка со временем становится таким же близким или даже ближе, чем друзья, поэтому и с ним/ней хочется проводить как можно больше свободного времени, ничего удивительного в этом нет. А свободного времени обычно не так уж много. Но и друзей тоже хочется видеть. Почему бы и не попробовать всё совместить и просто задать вопрос?