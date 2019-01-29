Как справиться с негативными эмоциями

Мало кто задумывается о том, что в то время, когда вы испытываете стресс и раздражение, страдает не только ваше психоэмоциональное состояние, но и физическое (повышается артериальное давление, учащается сердцебиение и дыхание, напрягаются мышцы, появляется бессонница, проблемы с пищеварением и адекватным восприятием действительности). Passion.ru пообщался с психологами и выяснил, каким образом можно победить гнев (и негативные эмоции), чтобы избавиться от неприятных последствий и существенно улучшить свое самочувствие.

Вдох — выдох и так по кругу

Специалисты напоминают, что во время раздражения вы переходите на поверхностное дыхание, что, в свою очередь, ограничивает доступ достаточного количества кислорода и мешает сосредоточиться. Поэтому начните медленно и глубоко дышать, переведя все свои эмоции на данный процесс и через какое-то время вы достигните спокойного гармоничного состояния. Любители йоги и медитации, например, знают, что правильное дыхание творит чудеса и рекомендуют всем испытать это на собственном примере.

Физическая нагрузка вместо стресса

Когда вы начинаете злиться, выделяется адреналин, который готовит ваш организм к возможной угрозе. Именно поэтому зачастую хочется отстаивать свою правоту кулаками и показать обидчику, кто тут главный. Эксперты рекомендуют в таком случае искусственно создать себе некую активность и высвободить энергию. Например, сделать 20 приседаний, пробежать пару кругов, подтянуться и так далее.

Юмор — лучшее лекарство

Справиться с приступом гнева, по мнению экспертов, прекрасно помогает смех, поэтому они рекомендуют не накалять обстановку, а вовремя перевести все в шутку. Таким образом вы сможете сохранить свое психоэмоциональное состояние и отношения с окружающими не испортите. Только не перестарайтесь, а то люди могут подумать, что вы смеетесь над ними и не на шутку обидятся.

Выпустить пар

Если вы привыкли негативные эмоции переживать глубоко в себе, то в один прекрасный момент вас накроет так, что достанется даже тем людям, которым не посчастливилось оказаться в этот момент где-то поблизости. Чтобы этого не произошло, психологи рекомендуют время от времени давать выход чувствам и, что называется, «выпускать пар». Главное, найдите подходящее место, чтобы случайно кого-нибудь не задело вашей эмоциональной волной (можно, например, отправиться на бокс, на игру любимой спортивной команды, в месте, где можно что-то сломать или разбить и так далее). После таких манипуляций вам точно станет легче, а чтобы ситуация не повторялась, просто попробуйте не доводить все до крайней точки и заявлять окружающим, что именно вам не нравится.

Переключить внимание

Вместо того, чтобы зацикливаться на негативных эмоциях (гнев, стресс, раздражение, жажда мести и прочее), попробуйте «переключиться» на что-нибудь созидательное. Например, используйте тот же гнев для того, чтобы преумножить свои способности и доказать обидчику (да и всем окружающим), что вы можете многого добиться и не опускаете руки в трудную минуту. Таким образом вы сможете сделать что-то полезное, возможно, даже, изобретете нечто такое, что в последствии вас прославит. А почему бы, собственно, и нет?

Прогуляться и помечтать

Еще один верный способ избавиться от стресса и обуздать свои эмоции — оставить обидчика и отправиться на прогулку по любимым улочкам или в парк. Последний вариант более предпочтителен, ведь растения, например, выделяют кислород, который позволяет мыслить яснее и смотреть на ситуацию более глобально. Но и променад по городу тоже подойдет, только если вы не будете вышагивать вдоль загазованного шоссе или по оживленной улице — в противном случае вы заведетесь еще больше и сгоряча сможете сделать нечто такое, о чем потом будете жалеть. Поэтому выбирайте для своих прогулок тихие и уединенные места и постарайтесь в процессе подумать о том, что доставляет вам удовольствие.

Гнев можно и заесть

Это не значит, что вы должны опустошать холодильник или набрасываться на сладости, фастфуд и другие вредные продукты. Но, например, согласно недавнему исследованию британских ученых, 15-минутное жевание помогает снизить уровень гормона стресса кортизола и избавляет мышцы тела от напряжения. Поэтому, как только понимаете, что начинаете «закипать», просто устройте себе 15-минутный перерыв и перекусите чем-то полезным (морковью, орехами, огурцами, яблоками, сухарями, вафлями, крекером, хлебцами и прочими продуктами, входящими в списки ЗОЖ).

Утро вечера мудренее

Данную поговорку люди придумали не зря. Эксперты поддерживают и рекомендуют в любой непонятной ситуации ложиться спать. Таким образом, во-первых, утром на «свежую» голову вы сможете иначе взглянуть на случившееся, а во-вторых, за ночь вы успокоитесь и уже по-другому станете на все реагировать и непременно найдете выход даже из тупиковой ситуации. А чтобы в принципе избавиться от раздражительности и вспыльчивости, постарайтесь спать не менее 7-8 часов, не вскакивая посреди ночи, чтобы ответить на случайный звонок, прочитать сообщение или наведаться к холодильнику. Только непрерывный сон поможет вам восстановить силы и нервы.

«Выплеснуть» свои эмоции на бумагу

«Бумага все стерпит» — эта фраза, придуманная давным-давно, в наше время стала актуальной, как никогда. Многие современные люди давно уже переключились на «виртуальные письма», практически забыв о том, какие приятные и успокаивающие эмоции можно получить, просто водя ручкой по листку бумаги и записывая все, что у вас творится на душе в данный момент. Чтобы данный прием сработал достаточно эффективно, психологи рекомендуют как можно точнее описать свое состояние (вспомнить все до мельчайших подробностей), а затем разорвать письмо на мелкие кусочки. Таким образом вам удастся избавиться от гнева и простить обидчиков.

Принять холодный душ

Ну или просто хотя бы умыться холодной водой. По мнению экспертов, такая процедура помогает справиться с накалом страстей, остудить нервные рецепторы, насытить организм кислородом и, соответственно, быстрее успокоиться. Поэтому, вместо того, чтобы кидаться на обидчика с кулаками и пытаться отстаивать свою позицию, просто предложите ему (и себе заодно) стакан прохладной воды, а затем отправляйтесь в туалетную комнату, чтобы освежиться и немного остыть.