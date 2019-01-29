Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как справиться с негативными эмоциями 

Passion.ru 41 минуту назад
Фото: passion.ru
Мало кто задумывается о том, что в то время, когда вы испытываете стресс и раздражение, страдает не только ваше психоэмоциональное состояние, но и физическое (повышается артериальное давление, учащается сердцебиение и дыхание, напрягаются мышцы, появляется бессонница, проблемы с пищеварением и адекватным восприятием действительности). Passion.ru пообщался с психологами и выяснил, каким образом можно победить гнев (и негативные эмоции), чтобы избавиться от неприятных последствий и существенно улучшить свое самочувствие.

Вдох — выдох и так по кругу

Специалисты напоминают, что во время раздражения вы переходите на поверхностное дыхание, что, в свою очередь, ограничивает доступ достаточного количества кислорода и мешает сосредоточиться. Поэтому начните медленно и глубоко дышать, переведя все свои эмоции на данный процесс и через какое-то время вы достигните спокойного гармоничного состояния. Любители йоги и медитации, например, знают, что правильное дыхание творит чудеса и рекомендуют всем испытать это на собственном примере.

Физическая нагрузка вместо стресса

Когда вы начинаете злиться, выделяется адреналин, который готовит ваш организм к возможной угрозе. Именно поэтому зачастую хочется отстаивать свою правоту кулаками и показать обидчику, кто тут главный. Эксперты рекомендуют в таком случае искусственно создать себе некую активность и высвободить энергию. Например, сделать 20 приседаний, пробежать пару кругов, подтянуться и так далее.

Юмор — лучшее лекарство

Справиться с приступом гнева, по мнению экспертов, прекрасно помогает смех, поэтому они рекомендуют не накалять обстановку, а вовремя перевести все в шутку. Таким образом вы сможете сохранить свое психоэмоциональное состояние и отношения с окружающими не испортите. Только не перестарайтесь, а то люди могут подумать, что вы смеетесь над ними и не на шутку обидятся.

Выпустить пар

Если вы привыкли негативные эмоции переживать глубоко в себе, то в один прекрасный момент вас накроет так, что достанется даже тем людям, которым не посчастливилось оказаться в этот момент где-то поблизости. Чтобы этого не произошло, психологи рекомендуют время от времени давать выход чувствам и, что называется, «выпускать пар». Главное, найдите подходящее место, чтобы случайно кого-нибудь не задело вашей эмоциональной волной (можно, например, отправиться на бокс, на игру любимой спортивной команды, в месте, где можно что-то сломать или разбить и так далее). После таких манипуляций вам точно станет легче, а чтобы ситуация не повторялась, просто попробуйте не доводить все до крайней точки и заявлять окружающим, что именно вам не нравится.

Переключить внимание

Вместо того, чтобы зацикливаться на негативных эмоциях (гнев, стресс, раздражение, жажда мести и прочее), попробуйте «переключиться» на что-нибудь созидательное. Например, используйте тот же гнев для того, чтобы преумножить свои способности и доказать обидчику (да и всем окружающим), что вы можете многого добиться и не опускаете руки в трудную минуту. Таким образом вы сможете сделать что-то полезное, возможно, даже, изобретете нечто такое, что в последствии вас прославит. А почему бы, собственно, и нет?

Прогуляться и помечтать

Еще один верный способ избавиться от стресса и обуздать свои эмоции — оставить обидчика и отправиться на прогулку по любимым улочкам или в парк. Последний вариант более предпочтителен, ведь растения, например, выделяют кислород, который позволяет мыслить яснее и смотреть на ситуацию более глобально. Но и променад по городу тоже подойдет, только если вы не будете вышагивать вдоль загазованного шоссе или по оживленной улице — в противном случае вы заведетесь еще больше и сгоряча сможете сделать нечто такое, о чем потом будете жалеть. Поэтому выбирайте для своих прогулок тихие и уединенные места и постарайтесь в процессе подумать о том, что доставляет вам удовольствие.

Гнев можно и заесть

Это не значит, что вы должны опустошать холодильник или набрасываться на сладости, фастфуд и другие вредные продукты. Но, например, согласно недавнему исследованию британских ученых, 15-минутное жевание помогает снизить уровень гормона стресса кортизола и избавляет мышцы тела от напряжения. Поэтому, как только понимаете, что начинаете «закипать», просто устройте себе 15-минутный перерыв и перекусите чем-то полезным (морковью, орехами, огурцами, яблоками, сухарями, вафлями, крекером, хлебцами и прочими продуктами, входящими в списки ЗОЖ).

Утро вечера мудренее

Данную поговорку люди придумали не зря. Эксперты поддерживают и рекомендуют в любой непонятной ситуации ложиться спать. Таким образом, во-первых, утром на «свежую» голову вы сможете иначе взглянуть на случившееся, а во-вторых, за ночь вы успокоитесь и уже по-другому станете на все реагировать и непременно найдете выход даже из тупиковой ситуации. А чтобы в принципе избавиться от раздражительности и вспыльчивости, постарайтесь спать не менее 7-8 часов, не вскакивая посреди ночи, чтобы ответить на случайный звонок, прочитать сообщение или наведаться к холодильнику. Только непрерывный сон поможет вам восстановить силы и нервы.

«Выплеснуть» свои эмоции на бумагу

«Бумага все стерпит» — эта фраза, придуманная давным-давно, в наше время стала актуальной, как никогда. Многие современные люди давно уже переключились на «виртуальные письма», практически забыв о том, какие приятные и успокаивающие эмоции можно получить, просто водя ручкой по листку бумаги и записывая все, что у вас творится на душе в данный момент. Чтобы данный прием сработал достаточно эффективно, психологи рекомендуют как можно точнее описать свое состояние (вспомнить все до мельчайших подробностей), а затем разорвать письмо на мелкие кусочки. Таким образом вам удастся избавиться от гнева и простить обидчиков.

Принять холодный душ

Ну или просто хотя бы умыться холодной водой. По мнению экспертов, такая процедура помогает справиться с накалом страстей, остудить нервные рецепторы, насытить организм кислородом и, соответственно, быстрее успокоиться. Поэтому, вместо того, чтобы кидаться на обидчика с кулаками и пытаться отстаивать свою позицию, просто предложите ему (и себе заодно) стакан прохладной воды, а затем отправляйтесь в туалетную комнату, чтобы освежиться и немного остыть.
Passion.ru: последние новости
Юлия Савичева о потере первого ребенка: «Я думала, что ничего страшного не случится, хотя врачи меня предупреждали» Певица Слава рассказала о редком заболевании 9 уловок в супермаркетах, о которых вам стоит знать
Женский форум
Психология , passion.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стоит купить, чтобы выглядеть сногсшибательно
Мадонна кардинально сменила имидж3
Почему девушкам нравятся плохие парни
5 предметов в квартире, которые выдают провинциала219
Интимофобия: чем вызван страх близости
Новости партнеров
Видео
Рамблер/гороскоп на 29 января
Психология
Савичева откровенно рассказала о потере ребенка
Звёзды Другое
Дапкунайте встречается с молодым любовником
Звёзды
Психолог объяснил, почему Аршавин избегает детей
Звёзды
Помощница Петросяна получает от 700 тысяч рублей
Звёзды
Власти принудят россиян к здоровому питанию
Здоровье
Куценко заставил поклонников поволноваться
Звёзды
Фанаты Бузовой гадают, почему от нее отписалась сестра
Звёзды
Чем опасны белые полоски на курином филе
Еда
Что не стоит есть на завтрак
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение