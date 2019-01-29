Дочь увидела порно с участием родителей и пережила шок

Женщина на анонимных условиях рассказала, как в 15 лет случайно посмотрела порно с участием родителей. Неприятным и случайным опытом она поделилась на портале Mama Mia.

Случай произошел в 1990-х. Она осталась дома, сказав матери, что плохо себя чувствует. «Я делала то, чем занимается каждый подросток, когда остается дома один, не боясь быть пойманным, — копается в грязном белье своей семьи», — вспоминает женщина.

Под кроватью брата она нашла порножурналы, но они не вызвали у нее интереса. Тогда девушка направилась в комнату родителей. Там она обнаружила вибратор матери, бонг отца, книгу о женском оргазме и тайник с кассетами VHS.

Любопытная дочь взяла кассеты, банку Nutella и уселась перед телевизором. На одной кассет был запечатлен снег, а на второй — похороны. Третья лента начиналась со съемки дивана. «Он был очень похож на наш диван, что было странно», — вспоминает аноним.

Диван находился довольно далеко от камеры, но на достаточном расстоянии, чтобы разглядеть на нем голую женщину. Что это за видео, стало понятно, когда обнаженный мужчина, закреплявший штатив и прежде не появлявшийся в кадре, направился к дивану. «Было довольно темно, так что на самом деле это были просто силуэты, но они начали целоваться, и это было нормально. Не огонь, но хорошо», — сделала вывод зрительница.

Люди на экране начали заниматься сексом. По выражению дочери, «это было наименее чувственное порно из когда-либо увиденных» ею. То, что на пленке были ее родители, девушка-тинейджер поняла, когда мужчина вернулся к камере и его лицо попало в кадр. «Я никогда не бегала так быстро к VHS-плееру, чтобы нажать кнопку "Стоп". Но это заняло целую вечность, мои ноги словно увязли в желе, VHS-плеер был так далеко», — вспоминает автор. Но остановка видео облегчения не принесла. Девушка чувствовала, что ее жизнь больше не будет прежней. Ей удалось вытеснить это воспоминание из памяти на 15 лет, но когда оно всплыло вновь, пришлось рассказать об этом брату, чтобы «разделить бремя».